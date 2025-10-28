सातारा

Honesty Story : 'ओवीने प्रामाणिकपणे परत केला सुवर्णहार'; खेळताना सापडला पाच तोळे सोन्याचा हार

Five-Tola Gold Chain Returned by Girl Ovi: ओवीने क्षणाचाही विचार न करता तो हार घरातील मोठ्यांकडे आणून दिला. घरच्यांनी तातडीने सेवागिरी मंदिरात त्याबाबत चौकशी केली. त्यावेळी तो हार दर्शनासाठी आलेल्या परगावच्या एका आजींचा असून, तो हरवल्याचे समजले. त्यांनी तो हार ओळख पटवून त्या आजींना परत केला.
Ovi, the young girl who returned a five-tola gold necklace she found while playing — a true symbol of honesty.

सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड: मामाच्या गावी गेलेल्या येथील सहावीतील ओवी सचिन जगताप हिने खेळताना सापडलेला पाच तोळे सोन्याचा हार प्रामाणिकपणे परत केला. पुसेगाव (ता. खटाव) येथील सेवागिरी मंदिरात हा प्रकार घडला.

