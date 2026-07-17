Satara School: साताऱ्यात धक्कादायक प्रकार! शाळेत क्लोरीन सिलेंडर गळती; विद्यार्थी गुदमरले, तिघे खाजगी रुग्णालयात

सातारा : सातारा शहरातील एका शाळेत क्लोरीन सिलेंडरमधून गॅस गळती झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. या घटनेत काही विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास झाला असून, तिघा विद्यार्थ्यांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असून, प्रशासनाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.प्राथमिक माहितीनुसार, शाळेच्या परिसरातील क्लोरीन सिलेंडरमधून अचानक गॅसची गळती सुरू झाली. काही वेळातच परिसरात तीव्र वास पसरल्याने विद्यार्थ्यांना श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि अस्वस्थता जाणवू लागली. शिक्षकांनी प्रसंगावधान राखत विद्यार्थ्यांना तातडीने वर्गाबाहेर सुरक्षितस्थळी हलविले..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन, अग्निशमन दल आणि आरोग्य विभागाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. गळतीवर नियंत्रण मिळविण्यात आले असून परिसर सुरक्षित करण्यात आला आहे. श्वसनाचा त्रास झालेल्या तिघा विद्यार्थ्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rदरम्यान, क्लोरीन सिलेंडरची गळती नेमकी कशामुळे झाली, याचा शोध संबंधित यंत्रणांकडून घेतला जात आहे. या घटनेनंतर पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, शाळांमधील सुरक्षा उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, आवश्यक त्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.