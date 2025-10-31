Karad News:'कऱ्हाड बसस्थानक पुणे विभागात तिसरे'; स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियान; क गटात मेढा प्रथम, म्हसवड तृतीय

सातारा

Karad Bus Stand Ranked Third in Pune Division: राज्य परिवहन महामंडळाकडून प्रवाशांची वाहतूक खासगी प्रवासी वाहतुकीपेक्षा चांगली व्हावी, प्रवाशांना बसस्थानक आवारात आल्यावर स्वच्छ वातावरणात थांबता यावे, या हेतूने महामंडळाचे अध्यक्ष तथा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबवले जात आहे.
कऱ्हाड : हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ, सुंदर बसस्थानक अभियानांतर्गत एसटी महामंडळाने दुसऱ्या सर्वेक्षणाचा निकाल जाहीर केला. त्यात पुणे विभागात अ वर्ग बसस्थानकात कऱ्हाड आगाराने तृतीय क्रमांक पटकावला. क गटात जिल्ह्यातील मेढा आगाराने प्रथम, तर म्हसवड बसस्थानकाने तृतीय क्रमांक पटकावला. हे अभियान एसटी बसस्थानकांना स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी राबवले जाते.

