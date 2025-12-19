CM Devendra Fadnavis: फलटणला सर्वात आधुनिक शहर बनवू: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; टीकाटिप्पणीपेक्षा विकास हा माझा अजेंडा!

सातारा : तुमचे एक सकारात्मक मत फलटणला सातारा जिल्ह्यातील सर्वात आधुनिक शहर बनवू शकते. त्यामुळे २० डिसेंबरला तुम्ही आमची काळजी घेत भाजप व राष्ट्रवादीच्या सर्व उमेदवारांना मतदान करा. पुढील पाच वर्षे तुमची काळजी घेण्याची हमी मी घेतो, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फलटणच्या मतदारांना केले..होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .फलटण पालिकेसाठी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व राष्ट्रवादी युतीचे पॅनेल उभे आहे. त्यांच्या उमेदवारांच्या प्रचारानिमित्त आज मुख्यमंत्र्यांची येथे जाहीर सभा झाली. या वेळी त्यांनी मतदारांना भाजप व राष्ट्रवादीच्या मागे ठाम उभे राहून ऐतिहासिक शहरात परिवर्तन करण्याचे आवाहन केले..या वेळी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार सचिन पाटील, धैर्यशील कदम, राम सातपुते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, तालुकाध्यक्ष शिवरूपराजे खर्डेकर, प्रल्हादराव साळुंखे- पाटील, माजी नगराध्यक्ष दिलीपसिंह भोसले, नरसिंह निकम, विश्वासराव भोसले, रामभाऊ ढेकळे, माणिकराव सोनवलकर, दिलीप नेवसे, विलासराव नलवडे, डी. के. पवार, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस जयकुमार शिंदे, जिजामाला नाईक-निंबाळकर, प्रतिभा शिंदे, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यासह महायुतीचे सर्व उमेदवार आणि पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘टीकाटिप्पणीकडे लक्ष देऊ नका, मी कोणावर टीका करणार नाही. विकास हा माझा अजेंडा आहे. तोच सर्वांचा राहिला पाहिजे. पुढच्या पाच वर्षांत आपल्या शहराची नेमकी काय प्रगती झाली पाहिजे, याचा विचार करण्याची ही वेळ आहे. नगरपालिकेत आपली सत्ता नसेल, तर शहराचे परिवर्तन होणार नाही. शासनाकडून येणारा निधी कुठे जाईल, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. शासनाकडून येणारा पैसा तुमच्यापर्यंत पोहोचून विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी भाजप व राष्ट्रवादीच्या नगराध्यक्षांसह सर्व उमेदवारांच्या हातात सत्ता द्या.’’.मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘आजवर फलटणच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी दिला आहे. मी जे केले व जे करणार आहे, तेच बोलतो. ऐतिहासिक शहरात परिवर्तन घडवण्यासाठी सकारात्मक मत मागण्यासाठी आलो आहे. आपला नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार अनुभवी आहे. तो फलटणचा कायापालट करेल. तुमचे एक मत फलटण शहरातील जिल्ह्यातील सर्वात आधुनिक शहर बनवू शकते. त्यामुळे २० तारखेला भाजप व राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मत देऊन तुम्ही आमची काळजी घ्या. पुढील पाच वर्षे तुमची काळजी घेण्याची हमी मी देतो.’’जोपर्यंत तुमचा हा देवाभाऊ जिवंत आहे, तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना कोणीही बंद करू शकणार नाही. समशेरदादांनी नगराध्यक्ष झाल्यानंतर लखपती दीदी योजनेच्या माध्यमातून फलटणमधील लाभार्थी बहिणींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले..जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘‘इथले सत्ताधीश विकासकामांवर बोलत नाहीत. यापूर्वी काय केले आहे? पुढे काय करणार आहेत? हे ते सांगत नाहीत. त्यांच्याकडे सांगायला काहीच नाही. ते फक्त टीका करत आहेत.’’.रणजितसिंह निंबाळकर म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फलटणला भरभरून दिले आहे. त्यातून उतराई होण्याची खरेतर आज फलटणच्या नागरिकांची जबाबदारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कुणाचीही पर्वा न करता नीरा- देवघरसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला. धोम- बलकवडी बारमाही करण्यासाठी शंभर-सव्वाशे कोटी रुपये दिले. फलटण शहराला नवीन नाट्यगृह, तारांगण, सिटी हॉस्पिटल, महिला जिम, मिनी क्रीडांगण, फलटणमध्ये येणारा प्रत्येक रस्ता काँक्रिटीकरण होत आहे. आता रेल्वेसाठी राज्य सरकारने २५ टक्के भागीदारी घेतलेली आहे. फलटणची रेल्वे पंढरपूरला गेली पाहिजे, याच्यासाठी राज्य सरकारने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन एक हजार कोटी रुपये मंजूर केले. १२८ कोटींची मलनिस्सारण योजना केली; परंतु ही योजना शहरातील एकाही कुटुंबाशी जोडली नाही. हे १२८ कोटी रुपये कुठे गेले, याची तपासणी राज्य सरकारने करावी.’’फलटण शहर हे महानुभव पंथाची दक्षिण काशी आहे. बाणगंगा नदीला इतिहासात मोठे पावित्र्य आहे. बाणगंगा नदीमध्ये फलटण शहराच्या गटाचे पाणी सोडले आहे. अमृत योजनेतून या नदीची स्वच्छता करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. .फलटणच्या अडीअडचणीला धावून येणारा, सामान्य जनतेमध्ये जाऊन काम करणारा २४ तास आपल्या सेवेत असणारे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार समशेरसिंह निंबाळकर आहेत. विरोधी पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार कधीही फलटणमध्ये नसतात. त्यांना फलटणची नगरपालिका माहीत नाही. त्यांचे डिपॉझिट घालवायला आपण थोडे कमी पडत आहोत. ताकद लावली तर आपण ते घडवू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्यासह सर्व उमेदवारांना प्रचंड मतांनी निवडून द्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.रणजितसिंह यांनी कमीत कमी वेळात जास्त निधी आणून फलटण शहर सर्व सुविधायुक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. फलटण शहर बारामतीच्या तोडीस तोड निर्माण होईल, असा विश्वास आमदार सचिन पाटील यांनी व्यक्त केला..मुख्यमंत्री म्हणालेफलटणच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये मोठे उद्योग आणणारघनकचरा व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणारसमशेर नाईक-निंबाळकरांना पालिकेच्या कामाचा अनुभवलाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही.लखपती दीदी योजनेचा महिलांना लाभ देणाररहिवासी अतिक्रमणांना मालकी हक्क पट्टा देण्याबरोबरच घरासाठी निधी देणारफलटणला जोडणाऱ्या व अंतर्गत रस्त्यांसाठी कोट्यवधीचा निधी दिला.डॉक्टर युवती प्रकरणात रणजितसिंहांचा संबंध नाही .माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाचे विरोधकांनी विनाकारण भांडवल व राजकारण केले. हे शोभण्यासारखे नाही. सखोल तपास झाला आहे. सगळी तथ्ये समोर आली. एकंदर तपासावरून मी ठामपणे सांगू शकतो, की या आत्महत्येशी रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांचा काही संबंध नाही. संशयितांना कठोर शासन होईल. पीडितेच्या कुटुंबीयांनाही मदत करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री यांनी या वेळी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 