सातारा

CM Devendra Fadnavis: युतीतील घटक पक्षांवर टीका टाळा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; साताऱ्यातील दोन्ही आघाडीबाबत नेमकं काय म्हणाले?

Mahayuti Should Stand United: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपल्या जिंकायच्या आहेत. येत्या नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामाला सुरुवात करावी. त्या- त्या जिल्ह्याची जबाबदारी तेथील जिल्हाध्यक्ष व स्थानिक आमदार, खासदार यांच्यावर सोपविण्यात आली.
CM Devendra Fadnavis
CM Devendra Fadnavis Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सक्रिय होऊन कामाला सुरुवात करावी. ही निवडणूक आपल्याला जिंकायची आहे. त्यामुळे स्वबळावर लढताना युतीतील घटक पक्षांशी सामोपचाराचे धोरण ठेवून टोकाची टीका टाळा, अशी सूचना या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. साताऱ्याची सर्व जबाबदारी जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांच्याकडे दिली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Shiv Sena
Bjp
NCP
district
Maharashtra Politics
bjp leaders
Mahayuti
CM Devendra Fadnavis
Government
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com