CM Devendra Fadnavis: युतीतील घटक पक्षांवर टीका टाळा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; साताऱ्यातील दोन्ही आघाडीबाबत नेमकं काय म्हणाले?

सातारा: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणार आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सक्रिय होऊन कामाला सुरुवात करावी. ही निवडणूक आपल्याला जिंकायची आहे. त्यामुळे स्वबळावर लढताना युतीतील घटक पक्षांशी सामोपचाराचे धोरण ठेवून टोकाची टीका टाळा, अशी सूचना या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. साताऱ्याची सर्व जबाबदारी जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांच्याकडे दिली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.दरम्यान, साताऱ्यातील दोन्ही आघाडीच्या अनुषंगाने दिवाळीनंतरच धोरणात्मक निर्णय होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाची आज पुण्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, डॉ. भागवत कराड, संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, आमदार मनोज घोरपडे, जिल्हाध्यक्ष अतुल भोसले, राजू भोसले, सुनील काटकर आदी उपस्थित होते..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपल्या जिंकायच्या आहेत. येत्या नोव्हेंबरमध्ये या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कामाला सुरुवात करावी. त्या- त्या जिल्ह्याची जबाबदारी तेथील जिल्हाध्यक्ष व स्थानिक आमदार, खासदार यांच्यावर सोपविण्यात आली. सातारा जिल्ह्यातील निर्णय डॉ. अतुल भोसले यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. महायुतीतील घटक पक्षांशी सामोपचाराचे धोरण ठेवावे, टीकाटिपण्णी टाळावी, अशी सूचना श्री. फडणवीस यांनी केली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मागील निवडणुकीतील परिस्थिती आताची काय आहे, याचा आढावा घेतला. पक्षाची संघटना म्हणून चर्चा करण्यात आली. जिथे शक्य असेल तेथे युतीचा प्रयत्न करावा. शक्य नाही तेथे स्वबळावर लढताना टोकाची टीका करू नका, अशी सूचनाही श्री. फडणवीस यांनी केली. साताऱ्यातील दोन्ही राजांच्या मनोमिलनाचा विषयही श्री. फडणवीस यांच्या समोर आहे. त्यावरही सकारात्मक चर्चा होऊन येत्या दिवाळीनंतर त्यावर धोरणात्मक निर्णय होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.