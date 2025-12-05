Babasaheb Patil: शेतकरी कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांची तंबी?: सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटलांकडून स्पष्ट; नेमकं काय म्हणाले ?

कऱ्हाड : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलायचे नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे त्यावर बोलू शकत नाही, अशी कबुली सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज माध्यमांसमोर दिली. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात त्यासंदर्भात माहिती दिली असून, कर्जमाफीसाठी ३० जूनची डेडलाईन दिली आहे. त्यावर परदेशी समिती नेमली आहे. ती समिती खरंच कर्जदार कोण-कोण आहेत, याची माहिती घेऊन सर्व माहिती समोर आणेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या येथील समाधिस्थळी सहकारमंत्री पाटील यांनी अभिवादन केले. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. आमदार विक्रम काळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, सुनील पाटील, राजेश पाटील-वाठारकर, प्रा. धनाजी काटकर, उपनिबंधक अपर्णा यादव यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते..ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधिस्थळी अभिवादन करून त्यांनी दाखवलेल्या वाटेवर जाण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून कर्जमाफीबद्दल बोलताना मंत्री पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवर बोलायचे नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे बोलू शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीसंदर्भात सभागृहात माहिती दिली असून, कर्जमाफीसाठी ३० जूनची डेडलाईन आहे. त्यावर परदेशी समिती नेमली आहे. ती समिती खरंच कर्जदार कोण-कोण आहेत, याची माहिती घेऊन सर्व माहिती समोर आणेल. त्यानंतर कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले.’’.सहकार खात्यात मोठ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. अनेक बॅंका बंद पडत आहेत. त्यावर ठोस कारवाई होत नाही, त्यावर मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘अशा बॅंकांवर कारवाई होत नाही असे नाही. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करत असून, जी यंत्रणा आहे, त्यातून जायला वेळ लागत आहे.’’ अनेक आर्थिक संस्थांना अ वर्ग शेरा मारल्यानंतरही संस्थांतील गैरप्रकार बाहेर येत आहेत. त्यासंदर्भात लेखापरीक्षण विभागाचे अधिकारी जबाबदार धरणार का? या प्रश्नावर ते म्हणाले, ‘‘नवीन कायदा करत आहे, लोकांच्या सूचनाही त्यासाठी मागून घेतल्या आहेत. जे सहकार चळवळीला चांगले होणार आहे, त्यासाठी सहकार खाते काम करणार आहे.’’.शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई सुरूचकाही कारखाने भरमसाट कर्ज उचलतात. कारखाने व्यवस्थित न चालविल्याने ते कारखाने बुडीत जातात. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यावर सहकारमंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘सहकार खात्याकडे असलेल्या माहितीनुसार कारवाई करत आहे. एफआरपी दिली नाही, तर गाळप परवाना देत नाही. अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी न दिल्याने सरकार त्या कारखान्याच्या मालमत्तेची जप्ती करून लिलाव करून थकबाकी वसूल करण्याची (आरआरसीची) कारवाई केली जात आहे. अजूनही काही माहिती असेल, तर नावे द्या, त्याची तपासणी करून त्यावर कारवाई करू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.