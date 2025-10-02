Karad News:'खासदार राहुल गांधींना गोळ्या घालण्याची धमकी देणाऱ्या भाजप प्रवक्त्यास अटक करा'; कऱ्हाडला काँग्रेसतर्फे वक्तव्याचा निषेध

कऱ्हाड : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांना गोळ्या घालण्याची धमकी देणाऱ्या भाजप प्रवक्त्यास अटक करावी, अशी मागणी तालुक्यातील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज येथे केली. तालुक्यातील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी तहसीलदार कल्पना ढवळे यांना भेटून त्याबाबतचे निवेदन दिले. राहुल गांधी यांच्या विरोधातील वक्तव्याचा त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रणजित देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात भाजपविरोधी घोषणाही देण्यात आल्या. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....यावेळी जिल्हाध्यक्ष देशमुख, ओबीसीचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी, तालुकाध्यक्ष नामदेवराव पाटील, सरचिटणीस अजितराव पाटील-चिखलीकर, राजेंद्र चव्हाण, निवासराव थोरात, अधिकराव गरुड, दिग्विजय सूर्यवंशी, सुभाषराव पाटील, विठ्ठलराव शिखरे, नीतेश ऊर्फ नानासाहेब जाधव, दीपक पाटील, गजानन आवळकर, संजय माळी, दत्तात्रय काशीद, शशिकांत महापुरे, नितीन पाटील, आनंदराव जाधव, शंकरराव पवार, माजी नगरसेवक अशोकराव पाटील, प्रदीप जाधव, संतोष जगताप, पंकज पिसाळ, भीमराव पाटील, शब्बीर मुजावर, देवदास माने, जयवंतराव पाटील, सुरेश भोसले, सयाजी पाटील उपस्थित होते..यावेळी तहसीलदार ढवळे यांना निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले की, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांना जिवंतपणे गोळ्या घालण्याची भाजपच्या प्रवक्त्याने धमकी दिली आहे. त्यावर त्वरित कारवाई करून त्यास अटक करण्याची मुख्य मागणी आहे. त्याचे निवेदन केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात यावे. वास्तविक, केरळ येथील भाजप प्रवक्ते पिंटू महादेवन यांनी राहुल गांधी यांना छातीत गोळ्या घालण्याची धमकी दिली आहे. .ते वक्तव्य लांच्छनास्पद व लोकशाहीची हत्या करणारे आहे. त्यामुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांत संतापाची लाट आहे. लोकांत तीव्र नाराजी आहे. लोकशाहीची हत्या करणारे वक्तव्य भाजपच्या लोकांनी केलेले आहे. त्याचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे. अशा प्रवृत्तीला ताबडतोब अटक करावी. त्याला जास्तीतजास्त कठोर कारवाईची शिक्षा व्हावी..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...जिल्हाध्यक्ष देशमुख म्हणाले, ‘‘विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांनी देशात संविधान बचावासाठी चळवळ उभी केली आहे. मात्र, या विचाराला दडपून टाकण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे. त्याचाच प्रत्यय भाजप प्रवक्ते पिंटू महादेवन यांच्या वक्तव्याने झाला आहे. महात्मा गांधींची ज्या प्रकारे हत्या केली, त्या पद्धतीने राहुल गांधींची हत्या करण्याचा कट त्यांनी व्यक्त केला, ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. संविधान वाचवण्याचा विचार राहुल गांधी करत असताना भाजप त्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.