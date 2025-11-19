Karad Politics:'कॉंग्रेसच्या ऋतुराज मोरेंना अर्जांच्या छाननीत फटका', कऱ्हाडला ६८ इच्छुकांचे तर नगराध्यक्षपदाचे पाच अर्ज बाद

कऱ्हाड: कऱ्हाड (जि.सातारा) नगरपालिकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत काल सोमवारअखेर नगराध्यक्ष पदासाठी २२ तर नगरसेवक पदासाठी ३३० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. त्याची छाननी आज निवडणूक निर्णय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, निवडणूक निरीक्षक ज्योती कावरे यांच्यासमोर झाली. त्यामध्ये नगराध्यक्षपदासाठी दाखल अर्जापैकी पाच उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले तर १७ उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. नगरसेवक पदासाठी दाखल अर्जापैकी ६८ अर्ज अवैध ठरले असुन २६२ अर्ज सध्या शिल्लक असुन त्यातील एका अर्जावरील निर्णय़ राखुन ठेवण्यात आल्याचे प्रशासनाकडुन सांगण्यात आले. ऋतुराज मोरे यांनी यशवंत विकास आघाडीतून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र त्या अर्जावर आघाडी प्रमुखांची सही नसल्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरविण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी दिली..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! नगराध्यक्षपदाच्या अर्जांच्या छाननीत अल्ताफ शिकलगार, सुहास जगताप, रणजीत पाटील (शिवसेना), राजेंद्र माने, इंद्रजीत गुजर यांचे अर्ज अवैध ठरले तर विनायक पावस्कर (भाजप), झाकीर पठाण (काँग्रेस/अपक्ष), राजेंद्रसिंह यादव (यशवंत विकास आघाडी/शिवसेना) अल्ताफ शिकलगार (अपक्ष) रणजीत पाटील (अपक्ष), इमरान मुल्ला (बसप), गणेश कापसे (अपक्ष), श्रीकांत घोडके (अपक्ष) शरद देव (अपक्ष), बापू लांडगे (अपक्ष), अतुल शिंदे (भाजप) व किरण थोरवडे (बसप) यांचे १७ उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिले आहेत..नगरसेवक पदासाठी दाखल अर्जांच्या छाननीत दाखल ३३० अर्जापैकी ६८ अर्ज बाद झाले असुन २६२ उमेदवारी अर्ज शिल्लक राहिले आहेत. अवैध ठरलेल्यांमध्ये प्रभाग एकमधुन विमल माने, वीरेंद्र सिंहासने, सुदर्शन पाटसकर. प्रभाग दोनमध्ये नीलम कदम (भाजप), रजनी शिंदे (भाजप), समृध्दी करमरकर (भाजप). सोनल नाकोड (भाजप), विनायक कदम (भाजप), प्रशांत कुलकर्णी (भाजप). प्रभाग तीनमध्ये रजनी पवार (शिवसेना). प्रभाग रुपेंद्र कदम (भाजप). प्रभाग चारमध्ये शैला पाटील (शिवसेना). महेश कांबळे (लोकशाही आघाडी कऱ्हाड शहर). प्रभाग पाचमध्ये मिनाज सुतार (काँग्रेस), राजेंद्र कांबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार), अशोक सूर्यवंशी (शिवसेना), सागर लादे (भाजप). प्रभाग सहामध्ये परवीन शिकलगार (काँग्रेस), सपना ओसवाल (काँग्रेस), शाहरुख शिकलगार (काँग्रेस), आलेजा मुतवल्ली (काँग्रेस)..प्रभाग सातमध्ये प्रिया आलेकरी (यशवंत विकास आघाडी), गायत्री कुंभार (भाजप), घनश्याम पेंढारकर (भाजप), दीपक पाटील. प्रभाग आठमध्ये तेजस्विनी डुबल, सुनिता साळुंखे, शालिनी शहा, संजय चन्ने (भाजप), शैलेंद्र गोंदकर (भाजप), अतुल बारटक्के (भाजप). प्रभाग नऊमध्ये साजिद मुल्ला (शिवसेना), हणमंत पवार (शिवसेना), विक्रम जाधव (काँग्रेस). प्रभाग दहामध्ये विक्रम भोपते (भाजप), विनोद चव्हाण (भाजप), प्रताप इंगवले (शिवसेना), ऋतुराज मोरे (काँग्रेस). प्रभाग अकरामध्ये सुवर्णा भोसले (शिवसेना), सुनीता तपासे (भाजप), प्रसाद रैनाक (भाजप), विनायक वेल्हाळ (भाजप / शिवसेना), योगेश वेल्हाळ (यशवंत विकास आघाडी). प्रभाग बारामध्ये प्रवीण शिकलगार (काँग्रेस), तेजस्विनी कुंभार (शिवसेना), पूजा केंगार (भाजप/शिवसेना), माधुरी पवार (अपक्ष), छाया घोडके, सरिता हरदास (भाजप). किसन चौगुले, अल्ताफ शिकलगार (काँग्रेस), विजय यादव (शिवसेना), राकेश पवार (यशवंत विकास आघाडी). प्रभाग तेरामध्ये तनुजा मुलाणी (काँग्रेस), निखिल शहा (भाजप), शिवराज कोळी (भाजप), अनिस मुलाणी (काँग्रेस), किरण पाटील (शिवसेना), पोपट शिंदे (शिवसेना). प्रभाग चौदामध्ये सचिन पवार (भाजप), इंद्रजीत भोपते (शिवसेना/ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी). प्रभाग पंधरामध्ये गीता पाटसुपे (काँग्रेस), प्राजक्ता घेवदे (भाजप). अमीर हुसेन मुल्ला (काँग्रेस) यांचे अर्ज अवैध ठरल्याची माहिती निवडणुक निर्णय अधिकारी श्री. म्हेत्रे यांनी दिली. सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी रोहिणी शिंदे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रशांत व्हटकर उपस्थित होते..तीन आक्षेपांपैकी दोन निकालीप्रभाग एकमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या जयवंत पाटील यांच्यावर सुदर्शन पाटसकर यांनी ओबीसी दाखल्यासंदर्भातील आक्षेप घेतला होता. तो आक्षेप निकाली काढण्यात आला तर ऋतुराज मोरे यांनी यशवंत विकास आघाडीतून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र त्या अर्जावर आघाडी प्रमुखांची सही नसल्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरविण्यात आल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी दिली. नगरसेवक पदासाठी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जातील अखिल आंबेकरी यांच्यावर मोहसीन आंबेकरी यांनी ते ठेकेदार असून त्यांनी माहिती लपवून ठेवत खोटे शपथपत्र व दाखला दिला आहे, असा आक्षेप घेतला. त्यासंदर्भातील निर्णय रात्री उशिरापर्यंत देण्यात आलेला नव्हता. अनेकांनी विविध पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केले होता. मात्र पक्षाकडून संबंधित उमेदवारांना एबी फॉर्म मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे अर्ज बाद झाले आहेत.. 