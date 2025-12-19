मराठा उद्योजक न होऊ देण्याची एमडींनी घेतली सुपारी: नरेंद्र पाटील यांचा आराेप; देशमुखांबाबत नेमकं काय म्हणाले?

कऱ्हाड : मराठा समाजातील तरुण उद्योजक होऊ नयेत, याची सुपारी वाजवण्याचे काम महामंडळाचे एमडी विजयसिंह देशमुख करत असल्याचा आरोप अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केला. त्यांनी ज्यावेळी हे वातावरण चिघळू लागले, त्यावेळी एमडींनी एलवाय देण्यासाठी सुरुवात केली. मात्र, त्यासाठी जाचक अटी लावल्या असून, ग्रामीण भागातील शेतकरी, तरुण कोणत्याच योजनेचा लाभार्थी होऊ शकत नाही, असे कारस्थान त्यांनी रचल्याचाही आरोप केला. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची रचना केली आहे. त्याअंतर्गत आत्तापर्यंत एक लाखांवर उद्योजक निर्माण करण्यात यश आले आहे. आता पाच लाख उद्योजक करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याचे सांगून अध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘‘अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे एमडी विजयसिंह देशमुख मराठा समाजासाठी काहीतरी चांगले काम करतील, असे वाटले होते. मात्र, त्यांनी नऊ ऑक्टोबरपासून महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांना मंजुरी देणे बंद केले. .जाणीवपूर्वक महामंडळाचे लाभार्थी वाढू नयेत, मराठा समाजातील तरुण उद्योजक होऊ नयेत, याची त्यांनी सुपारी वाजवण्याचे काम दिले आहे. ज्यावेळी वातावरण चिघळले, तक्रारी होऊ लागल्या, त्यावेळी त्यांनी एलवाय देण्यासाठी सुरुवात केली. मात्र, त्यासाठी जाचक अटीही टाकल्या. ग्रामीण भागातील शेतकरी, तरुण कोणत्याच योजनेचा लाभार्थी होऊ शकत नाही, असे कारस्थान त्यांनी रचले आहे..महामंडळाचे अध्यक्ष आणि एमडी यांच्यातील वादासंदर्भात अध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘‘एखाद्या एमडीला निर्णय घ्यायचा असेल, तर त्यांनी अध्यक्षाला अगोदर सांगणे गरजेचे आहे. अध्यक्षांच्या संमतीनंतर महामंडळाच्या संचालकांच्या बैठकीत त्या निर्णयाची मंजुरी आवश्यक असते. गेल्यावेळी अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी ट्रॅक्टर योजना बंद केली. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी तो प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला संमती दिली. .त्यासाठी सर्वप्रथम संचालक बैठकीत त्याची चर्चा केली. श्री. देवरा एमडी असताना त्यांच्या सूचनेप्रमाणे मराठा समाजाला ट्रॅक्टर योजना पुन्हा सुरू करावी, असा प्रस्ताव ठेवला. दुसऱ्या बैठकीला मंजूर झाले. तिसऱ्या बैठकीला या योजनेला मंजुरी मिळाली. मात्र, सध्याचे एमडी देशमुख हे कोणतीही प्रक्रिया पाळत नाही, मनमानी कारभार करत आहेत. आपल्या समाजातील माणूस ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या, मराठ्यांच्या विरोधात उठला आहे..होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .मंत्री विखे-पाटलांकडूनही कानउघाडणीमहामंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत मागच्या काही महिन्यांत खासदार, आमदार यांच्याकडून तक्रारी येत होत्या. नागपूर अधिवेशनादरम्यान आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या पत्राला, मराठा समाजाच्या पत्राला अनुसरून मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी एक बैठक घेतली. त्यास मी, आमदार निरंजन डावखरे उपस्थित होतो, असे सांगून अध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘‘मंत्री विखे-पाटील, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी एमडी देशमुख यांना तुम्ही स्वतःचा मनमानी कारभार करत आहात, हे चुकीचे आहे. तुम्ही मराठा असूनही मराठा समाजाच्या योजनेत अडथळे निर्माण करत आहात, तुम्ही संचालकांची बैठक घेऊन चर्चा करा. अध्यक्षांना विश्वासात न घेता चुकीचे काम केले आहे, ते सुधारा आणि संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवा, अशा सूचना दिल्या. मात्र, त्यानंतरही त्यात बदल झाला नाही.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.