Karad Accident: गोटेत कंटेनरची एसटीला धडक; चालक गंभीर, बसमधील प्रवासी किरकोळ जखमी

मलकापूर: भरधाव कंटेनरने एसटी बसला पाठीमागून धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात कंटेनरचालक गंभीर जखमी झाला आहे, तर बसमधील २० प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. पुणे- बंगळूर महामार्गावर शुक्रवारी रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास गोटे (ता. कऱ्हाड) गावच्या हद्दीत ही घटना घडली. अपघातानंतर कोल्हापूर- सातारा लेनवरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली होती..मझाईर शहा (वय २६, रा. जम्मू कश्मीर) असे अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या कंटेनर चालकाचे नाव आहे. घटनास्थळावरून व पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार एसटी बसचे चालक शुभम खोंद्रे (वय २६) व वाहक राजेंद्र माळी (वय ३५, रा. शेणोली स्टेशन, ता. कऱ्हाड) हे इचलकरंजी- मुंबई एसटी बस (एमएच २४ एयू ७७१७) २० प्रवासी घेऊन इचलकरंजीहून मुंबईला निघाले होते. शुक्रवारी रात्री साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास गोटे गावच्या हद्दीत आले असता पाठीमागून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या कंटेनरवरील (एचआर ६१ इ ६५५१) चालक मझार्ईर शहा याचा कंटेनरवरील ताबा सुटल्याने बसला पाठीमागून जोरदार धडक दिली..या धडकेत कंटेनरच्या समोरील भागांचा चक्काचूर झाला असून, कंटेनर चालकाच्या पायाला जोराचा मार लागल्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला, तर बसमधील वीस प्रवाशासह चालक, वाहक किरकोळ जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर कोल्हापूर- सातारा लेनवरील वाहतूक काहीकाळ विस्कळित झाली होती..अपघाताची माहिती मिळताच डीपी जैन कंपनीचे कर्मचारी दस्तगीर आगा यांनी कऱ्हाड शहर पोलिसांना माहिती दिली. जखमी चालकाला तत्काळ खासगी रुग्णालयात दाखल केले. हवालदार धीरज चतुर यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून महामार्ग खुला केला..