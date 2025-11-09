Karad News: मलकापुरात महामार्ग चार तास ठप्प! 'क्रेनसह उलटलेला कंटेनर केला बाजूला'; पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा

सातारा

Traffic Chaos in Malkapur: सातारा- कोल्हापूर लेनवर नांदलापूरजवळ बुधवारी (ता. पाच) भलीमोठ्या क्रेनसह कंटेनर उलटला होता. भराव पुलाचे काम एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला ओढ्यावरील पुलाचे काम याच ठिकाणी सुरू असल्यामुळे क्रेन बाजूला करण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी लागला.
मलकापूर : नांदलापूर (ता. कऱ्हाड) येथे महामार्गावर अवजड क्रेनसह पलटलेला कंटेनर बाजूला करताना जवळपास चार तास वाहतूक ठप्प झाली होती. सातारा- कोल्हापूर लेन रोखल्यामुळे महामार्गासह पर्यायी मार्ग असलेला बैलबाजार रस्ताही ठप्प झाला. त्यामुळे शनिवारी महामार्गावर पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या  रांगा लागल्या होत्या.

