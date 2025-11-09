Karad News: मलकापुरात महामार्ग चार तास ठप्प! 'क्रेनसह उलटलेला कंटेनर केला बाजूला'; पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा

मलकापूर : नांदलापूर (ता. कऱ्हाड) येथे महामार्गावर अवजड क्रेनसह पलटलेला कंटेनर बाजूला करताना जवळपास चार तास वाहतूक ठप्प झाली होती. सातारा- कोल्हापूर लेन रोखल्यामुळे महामार्गासह पर्यायी मार्ग असलेला बैलबाजार रस्ताही ठप्प झाला. त्यामुळे शनिवारी महामार्गावर पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.दरम्यान, दुसऱ्या चार क्रेनच्या साहाय्याने सकाळी ११ वाजता उलटलेली क्रेन व कंटेनर बाजूला करण्यास सुरुवात झाली. दुपारी पावणेतीन वाजता महामार्ग वाहतुकीस खुला झाला. क्रेन काढण्यासाठी पोलिस कर्मचारी व डीपी जैन कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना चांगलीच कसरत करावी लागली..सातारा- कोल्हापूर लेनवर नांदलापूरजवळ बुधवारी (ता. पाच) भलीमोठ्या क्रेनसह कंटेनर उलटला होता. भराव पुलाचे काम एका बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला ओढ्यावरील पुलाचे काम याच ठिकाणी सुरू असल्यामुळे क्रेन बाजूला करण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी लागला. क्रेनचे वजन जास्त असल्याने त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रेन लावण्यासाठी महामार्गावरील वाहतूक रोखण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता.. आज सकाळी ११ वाजता दुसऱ्या मोठ्या चार क्रेन त्याठिकाणी दाखल झाल्या. त्याच्या साह्याने उलटलेली क्रेन कंटेनरसह बाजूला घेण्यात आली. सुरुवातीला महामार्ग देखभाल विभाग व डीपी जैन कंपनीचे कर्मचारी त्या ठिकाणी हजर होते. त्यांची कसरत सुरू असताना कऱ्हाड- मलकापूर शहरासह महामार्ग व बैलबाजार रोडवर वाहतूक कोंडी झाली. त्यानंतर पोलिसांनी त्या ठिकाणी धाव घेतली. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...दुपारी पावणेतीन वाजता संबंधित क्रेन बाजूला घेण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर महामार्ग वाहतुकीस खुला केला. मात्र, तोपर्यंत महामार्गावर पाच किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या, तर बैल बाजार रोड व मलकापूर, कऱ्हाड शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर वाहतूक कोंडी झाली होती. ही वाहतूक कोंडी फोडण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.