Satara Crime:'तांब्याच्या तारेची चोरी करणारी टोळी जेरबंद'; चौघे अटकेत, १९ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई!

पाटण : तालुक्यातील सडावाघापूर, सडादाढोली व अन्य परिसरातील एका कंपनीच्या पवनचक्क्यांतील तांब्याच्या तारा असलेली केबल चोरी करणारी टोळी साताऱ्याच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतली. त्यांच्याकडून टेंपोसह १८ लाख ८० हजार १४ रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला. सारीश संजय सावरवाडे (वय २३, रा. आगाशिवगकर, ता. कऱ्हाड, मूळ रा. आष्टा, वाळवा, जि. सांगली), प्रमोद सुरेश निकम (२६, मसूर), दत्तात्रय जगन्नाथ झोरे (१९, रा. सडावाघापूर, पाटण), नीलेश श्रीमंत सूर्यवंशी (२७, रा. पाबळवाडी, ता. पाटण) या संशयितांना अटक केली आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.याबाबत माहिती अशी; सडावाघापूर, सडदाडोली परिसरात ८ फेब्रुवारी ते ६ डिसेंबर दरम्यान एका पवनचक्की कंपनीतील तांब्याच्या तारा असलेल्या केबल वायर चोरी होण्याच्या घटनेत वाढ होत होती. याबाबत स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडुकर यांनी पवनचक्कीतील केबल वायर चोरीचे गुन्हे करणाऱ्या आरोपींची माहिती काढून गुन्हे उघडकीस आणण्याबाबत सूचना केल्या. .पोलिस निरीक्षक देवकर यांनी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे, रोहित फार्णे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तयार करून या गुन्ह्याबाबत तपासाच्या सूचना केल्या. १४ डिसेंबरला अरुण देवकर यांना चार संशयितासंदर्भात गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती मिळवली..त्यानंतर पाटण, कऱ्हाड व मसूर परिसरातून चौघा संशयितांना स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले. त्यांची चौकशी केली असता सडावाघापूर, सडादाढोली, राजापुरी (सातारा), पाडेकरवाडी, घाटेवाडी, मालोशी, बामणेवाडी व भांबे या परिसरातील पवनचक्क्यांच्या तांब्याच्या तारा असलेल्या केबल वायर चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यामुळे पाच गुन्हे उघडकीस आले. या गुन्ह्यातील १७ लाख ७६ हजार १४ रुपयांची केबल वायर व मशिन, १ लाख किमतीचा टेंपो व वजन काटा असा एकूण १८ लाख ८० हजार १४ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. संशयितांना न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली आहे..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !. या कारवाईत पोलिस उपनिरीक्षक परितोष दातीर, विश्वास शिंगाडे, सहाय्यक फाैजदार अतिश घाडगे, हवालदार विजय कांबळे, संतोष सपकाळ, संजय शिर्के, शरद बेबले, शैलेश फडतरे, प्रवीण फडतरे, अमित झेंडे, अजय जाधव, अमित सपकाळ, अरुण पाटील, अमित माने, अविनाश चव्हाण, स्वप्नील कुंभार, गणेश कापरे, ओमकार यादव, स्वप्नील शिंदे, मोहन पवार, विशाल पवार, रोहित निकम, पृथ्वीराज जाधव, सचिन ससाणे, रविराज वर्णेकर, संकेत निकम, सहाय्यक फौजदार शिवाजी गुरव यांनी भाग घेतला. गुन्हे उघडकीस आणल्याबद्दल जिल्हा पोलिस अधीक्षक दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. कडुकर यांनी गुन्हे शाखेचे अभिनंदन केले. पोलिस निरीक्षक श्री. देवकर तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.