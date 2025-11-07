सातारा

Mahesh Patil: 'लिंबच्या ग्रामपंचायतीत भ्रष्टाचार: महेश पाटील; ग्रामसेवक, प्रशासकांची चौकशी करा, अन्यथा बेमुदत उपोषण करणार

Limb Village Panchayat Faces Corruption Charges: महेश पाटील यांच्यासह ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, की लिंब ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व प्रशासकांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. हा भ्रष्टाचार साधारण १५ ते २० लाख रुपयांचा आहे.
Mahesh Patil addressing the media, demanding investigation into alleged corruption in Limb Gram Panchayat and warning of an indefinite hunger strike.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: लिंब ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक व प्रशासक यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी येथील महेश पाटील यांच्यासह ग्रामस्थांनी निवेदनाद्वारे सातारा पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या मागणीवर येत्या आठ दिवसांत कारवाई करावी, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.

