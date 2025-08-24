सातारा

Satara News: 'अखेरच्या क्षणापर्यंत नाही सुटली साथ'; तळबीडला पतीच्या निधनानंतर पत्नीनेही सोडला श्‍वास, कऱ्हाड तालुक्यातून हळहळ व्यक्त

Karad Taluka Mourns: दिनकर मारुती खोत (वय ९७) व अनुसया दिनकर खोत (वय ९०) असे निधन झालेल्या पती- पत्नीचे नाव आहे. सकाळी १०.४५ वाजण्याच्या सुमारास दिनकर खोत यांची प्राणज्योत मालवली. त्यानंतर अवघ्या २० मिनिटांच्या फरकात त्यांच्या पत्नी अनुसया यांनीही अखेरचा श्वास घेतला.
Emotional moment in Talbid, Karad – husband and wife pass away one after another; villagers mourn the loss.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वहागाव : पती- पत्नीचे नाते हे अतूट आणि एकमेकांचे आयुष्य व्यापून टाकणारे असते. चुकूनही मी तुझा हात सोडणार नाही, असे वचन एकमेकांना देत ते निभवण्यासाठी आयुष्यभर धडपडत असतात; पण मृत्यूनंतरही एकमेकांची साथ सोडत नाहीत, अशा काही अपवादात्मक घटना कुठेतरी घडल्याचे कानावर पडते. तळबीडलाही काल (गुरुवार) अशीच घटना घडली. आयुष्यभर साथ देणाऱ्या पतीच्या निधनानंतर अवघ्या २० मिनिटांतच पत्नीनेही श्वास सोडल्याने हळहळ व्यक्त झाली.

Satara
karad
village
death
district
wife and husband
Couple

