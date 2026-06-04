ASHA Workers: कोरोना योद्ध्यांची परवड! सात महिन्यांपासून मानधन नाही; आशा स्वयंसेविकांवर आर्थिक संकटाचे सावट

-हेमंत पवारकऱ्हाड: तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना गेल्या सात महिन्यांपासून केंद्र सरकारचे, तर दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारचे मानधनच मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा तरी कसा? हा प्रश्न उभा असून, त्यांच्यावर औषधालाही महाग होण्याची वेळ आली आहे. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.ग्रामीण भागात तळागाळात काम करणारा आरोग्य विभागातील शेवटचा घटक म्हणून आशा स्वयंसेविकांकडे पाहिले जाते. कोरोना काळात त्यांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून काम केले. त्या कामातून त्यांची खरी ओळख झाली. त्यामुळे सरकारने त्यांची मानधनवाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यासाठीही त्यांना संघर्ष करावा लागला. मानधनात सरकारने थोडी वाढ केली. सध्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून कामावर आधारीत मोबदला आशा स्वयंसेवकांना मानधन म्हणून दिला जातो. आशा स्वयंसेविका म्हणून काम करणाऱ्या महिला या सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत..त्यांनाच सात महिन्यांपासून केंद्र सरकारकडून आणि दोन महिन्यांपासून मिळणारे कामाचे मानधन मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर मोठी आर्थिक कुऱ्हाडच आली असून, त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्याचा मोठा प्रश्न निर्माण उभा आहे..गटप्रवर्तकही मानधनाच्या प्रतीक्षेतआशा स्वयंसेविका यांच्या कामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी गट प्रवर्तक यांच्यावर देण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून आशा स्वयंसेविकांचे अहवाल तयार करून ते तालुका, जिल्ह्याच्या यंत्रणेला पाठवले जातात. त्यासाठी गटप्रवर्तकांना मानधन देण्यात येते. मात्र, त्यांचेही मानधन डिसेंबर महिन्यापासून रखडले आहे. अनेक गटप्रवर्तकांचे संसार या मानधनावरच आधारीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासमोरही मोठा आर्थिक प्रश्न उभा आहे..‘आशां’ची कामेसंस्थेतील प्रसूतीमध्ये वाढ करणे.मलेरिया, क्षयरोग, साथीचे रोग उपचारासाठी मदतमोफत संदर्भसेवेचा प्रचारकुटुंबकल्याण प्रचार, गर्भनिरोधकाचे वाटपकिरकोळ आजारावर उपचारासाठी आरोग्य केंद्रात पाठवणेमाता व बाल आरोग्याविषयी प्रबोधनजन्म व मृत्यू नोंदणीमध्ये मदतसंतती नियमन साधनांचे वाटप करणेबाळ व मातांच्या लसीकरणासाठी मदत करणे.Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.अशी आहे स्थितीजिल्ह्यातील आशांची संख्या.......................दोन हजार ७६८शहरातील आशांची संख्या.........................१४५गटप्रवर्तकांची संख्या...............................१३५ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.