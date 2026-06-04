सातारा

ASHA Workers: कोरोना योद्ध्यांची परवड! सात महिन्यांपासून मानधन नाही; आशा स्वयंसेविकांवर आर्थिक संकटाचे सावट

Rural healthcare workers struggling without salary: कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून सेवा देणाऱ्या आशा स्वयंसेविका सात महिन्यांपासून मानधनाविना; केंद्र-राज्य सरकारकडून थकित रकमेने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावर गंडांतर
ASHA workers unpaid for seven months in Maharashtra

ASHA workers unpaid for seven months in Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-हेमंत पवार

कऱ्हाड: तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांना गेल्या सात महिन्यांपासून केंद्र सरकारचे, तर दोन महिन्यांपासून राज्य सरकारचे मानधनच मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यासमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवायचा तरी कसा? हा प्रश्न उभा असून, त्यांच्यावर औषधालाही महाग होण्याची वेळ आली आहे.

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