Crocodile Behavior: 'शिरवडेत कृष्णा नदीपात्रात मगरीचा वावर'; स्थानिक मासेमारी करणाऱ्यासह ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण

कोपर्डे हवेली : शिरवडे (ता. कऱ्हाड) गावानजीक स्मशानभूमी परिसरात कृष्णा नदीपात्रात काल दुपारी मगरीचे दर्शन झाले. त्यामुळे स्थानिक मासेमारी करणाऱ्यासह ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यापूर्वी परिसरात बिबट्याच्या दर्शनाने ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत. त्यात मगरीच्या दर्शनाने लोकांच्या भीतीत आणखी भर पडली आहे..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मासेमारीसाठी नदीकाठावर गेलेल्या काही स्थानिकांना नदीपात्रात मगरीचे दर्शन झाले. सुमारे सात ते आठ फूट लांबीची ही मगर असल्याचे स्थानिक मासेमारांनी सांगितले. मगरीकडून हल्ला झाला नसला, तरी तिच्या दर्शनाने मासेमारी करणारे सावध झाले. .त्यांनी गावात याबाबत तत्काळ माहिती दिली. दरम्यान, शिरवडे परिसरातील ग्रामस्थांनी वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाकडून तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..शिरवडे येथील संजय साळुंखे म्हणाले, ''आधी बिबट्या, आता मगर, आम्ही कायम धास्तावलो आहे. नदीकाठचा परिसर अजून बिबट्याच्या दहशतीतून सावरलेला नाही, तोपर्यंत मगरीची समस्या निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.''.