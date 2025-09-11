सातारा

Crocodile Behavior: 'शिरवडेत कृष्णा नदीपात्रात मगरीचा वावर'; स्थानिक मासेमारी करणाऱ्यासह ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण

Krishna River Crocodile Alert in Shirwade: प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास मासेमारीसाठी नदीकाठावर गेलेल्या काही स्थानिकांना नदीपात्रात मगरीचे दर्शन झाले. सुमारे सात ते आठ फूट लांबीची ही मगर असल्याचे स्थानिक मासेमारांनी सांगितले.
Shirwade: Crocodile sighted in Krishna River, panic among villagers and fishermen.

Shirwade: Crocodile sighted in Krishna River, panic among villagers and fishermen.

सकाळ वृत्तसेवा
कोपर्डे हवेली : शिरवडे (ता. कऱ्हाड) गावानजीक स्मशानभूमी परिसरात कृष्णा नदीपात्रात काल दुपारी मगरीचे दर्शन झाले. त्यामुळे स्थानिक मासेमारी करणाऱ्यासह ग्रामस्थांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. यापूर्वी परिसरात बिबट्याच्या दर्शनाने ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत. त्यात मगरीच्या दर्शनाने लोकांच्या भीतीत आणखी भर पडली आहे.

