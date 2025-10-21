Koregaon Crime: कोरेगावात ट्रान्स्फॉर्मर चोऱ्यांमुळे पिकांचे नुकसान; सातारारोडला १५ दिवसांत सहा चोऱ्या

कोरेगाव : तालुक्यातील सातारारोड मंडल परिसरातील महावितरण कंपनीचे सुमारे १०० वर अश्वशक्ती क्षमतेचे सहा ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला गेले असून, त्यामुळे पाणी असून, पिकांना पुरवठा करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ट्रान्स्फॉर्मर चोरांचा तातडीने छडा लावण्याची मागणी दि महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या सातारा शाखेने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे..Solapur Fraud:'शेअरमध्ये गुंतवून सीए सव्वादोन कोटींना फसले'; सोलापूर सायबर पोलिसांना मिळाली तीन खात्यांची माहिती.निवेदनात म्हटले आहे, की गेल्या १५ दिवसांमध्ये सातारारोड मंडलातील सातारारोड (पाडळी) परिसरातील गंथडे ट्रान्स्फॉर्मर, भक्तवडी गावातील वाघाचा माळ येथील दोन ट्रान्स्फॉर्मर, रेवडी गावातील तीन ट्रान्स्फॉर्मर अशा प्रकारे सुमारे १०० वर अश्वशक्ती क्षमतेचे सहा ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला गेले आहेत. एका ट्रान्स्फॉर्मरवर सुमारे १५-२५ शेतकऱ्यांचे विद्युतपंप चालतात. यानुसार सुमारे १०० ते १५० शेतकऱ्यांच्या विद्युत पंपावरील ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला गेल्यामुळे शेतीपंप बंद अवस्थेत पडलेले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे..चोरीला गेलेला एक ट्रान्स्फॉर्मर पुन्हा बसविण्यासाठी सुमारे दोन लाख रुपये खर्च होत आहे. हा खर्च महावितरण करीत नाही, तर हा सर्व खर्च शेतकऱ्यांना पैसे गोळा करून करावा लागतो. अशा स्थितीमध्ये वारंवार ट्रान्स्फॉर्मरची चोरी झाल्यास प्रत्येक वेळी शेतकरी कुठून पैसे उपलब्ध करणार? प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांकडे पैसे उपलब्ध असतातच असे नाही..त्यामुळे चोरीला गेलेल्या ट्रान्स्फॉर्मरच्या जागी नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसविणे शक्य न झाल्यामुळे अनेक दिवस शेतकऱ्यांचे वीजपंप बंद राहतात. परिणामी, शेतीला पाणी न मिळाल्याने पिके पाण्यावाचून वाळून जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मानसिक व आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे..Electric shocks:'फ्लेक्स लावताना विजेच्या धक्क्याने कामगाराचा मृत्यू'; सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद येथील घटना...आज कोरेगाव तालुक्यातील सहा ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला गेले आहेत. उद्या, परवा इतर परिसरातील ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला जातील. अशा परिस्थितीत ट्रान्स्फॉर्मर चोरांना वेळेत पकडून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या प्रकरणात आपण जातीने लक्ष घालून लवकरात लवकर ट्रान्स्फॉर्मर चोरांचा बंदोबस्त करावा, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. निवेदनावर फेडरेशनचे सातारा जिल्हा संपर्क प्रमुख आर. जी. तांबे, सातारा जिल्हाध्यक्ष रणजित फाळके, कोरेगाव तालुकाध्यक्ष जगदीश फाळके, धोम धरण पाणी बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत बर्गे, सहकारी पाणी वापर संस्था अध्यक्ष नंदकुमार पाटील माने यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.