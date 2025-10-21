सातारा

Koregaon Crime: कोरेगावात ट्रान्स्फॉर्मर चोऱ्यांमुळे पिकांचे नुकसान; सातारारोडला १५ दिवसांत सहा चोऱ्या

Alarming Theft Spree: गेल्या १५ दिवसांमध्ये सातारारोड मंडलातील सातारारोड (पाडळी) परिसरातील गंथडे ट्रान्स्फॉर्मर, भक्तवडी गावातील वाघाचा माळ येथील दोन ट्रान्स्फॉर्मर, रेवडी गावातील तीन ट्रान्स्फॉर्मर अशा प्रकारे सुमारे १०० वर अश्वशक्ती क्षमतेचे सहा ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला गेले आहेत.
Transformer thefts in Koregaon damage crops; six incidents reported in 15 days along Satara Road.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : तालुक्यातील सातारारोड मंडल परिसरातील महावितरण कंपनीचे सुमारे १०० वर अश्वशक्ती क्षमतेचे सहा ट्रान्स्फॉर्मर चोरीला गेले असून, त्यामुळे पाणी असून, पिकांना पुरवठा करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर ट्रान्स्फॉर्मर चोरांचा तातडीने छडा लावण्याची मागणी दि महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या सातारा शाखेने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे.

Satara
crime
Electricity
Koregaon
Transformer
Crop Damage
district
Theft

