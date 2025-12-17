सातारा

Traffic Disputes: उंब्रजची वाहतूक कोंडी सुटणार कधी?; सेवा रस्त्यावर रोजचीच कटकट, वाहनधारक त्रस्त, वादावादीचे प्रकार

Traffic Disputes increase on Umbraj road: वाहतूक कोंडीमुळे उंब्रजकर त्रस्त; सेवा रस्त्यांवरील अडचणींना कधी मिळणार तोडगा?
सकाळ वृत्तसेवा
उंब्रज : येथील सेवा रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीने वाहनधारकांसह स्थानिक हैराण झाले आहेत. वाहतूक कोंडीची रोजचीच कटकट झाली असून, त्यामुळे सेवा रस्त्यावरून नागरिकांना कसरत करत प्रवास करावा लागत आहे. वाहनधारकांना वादावादीचे प्रकारांना सामना करावा लागत आहे. येथे पार्किंग सुविधेचा अभाव असल्याने ही वाहतूक कोंडी संपणार कधी? असा सवाल वाहनधारकांतून उपस्थित हाेत आहे. वाहतूक कोंडीतून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असून, याकडे संबंधित विभाग लक्ष कधी देणार? असा संतप्त सवाल वाहनधारकांतून हाेत आहे.

Satara
Umbraj
district
Traffic

