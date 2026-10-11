Dairy Farmers: दूध उत्पादकांचे अर्थकारण कोलमडले; पशुखाद्याच्या दरात चार महिन्यांत २५ ते ३५ टक्के वाढ, दुधाच्या दराचा ताळमेळ बसेना

-राहुल लेभेपिंपोडे बुद्रुक : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा दुग्ध व्यवसाय सध्या अत्यंत अडचणीतून जात आहे. गेल्या चार महिन्यांत पशुखाद्याच्या किमतीत २५ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, पावसाअभावी यंदा निर्माण झालेली चाऱ्याची तीव्र टंचाई, अमेरिका- इराण युद्धानंतर झालेल्या डिझेल दरवाढीमुळे वाढलेला वाहतूक खर्चामुळे दूध उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...उत्पादन खर्च आणि दुधाला मिळणारा खरेदी दर याचा ताळमेळ बसत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत. बाजारपेठेत दुभत्या जनावरांसाठी आवश्यक असणारी सरकी ढेप, गोळी पेंड आणि मका-सोयाबीनचे भरड धान्य, डी-ऑइल राइस ब्रान यांचे दर कमी उत्पादनामुळे कमालीचे वाढले आहेत. जनावरांच्या औषधोपचारावर मोठा खर्च होतो. एका बाजूला जनावरांना जगवण्यासाठी दररोजचा खर्च वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला बहुतांश भागात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर गायीच्या दुधासाठी ३८ ते ४२ रुपये, तर म्हशीच्या दुधासाठी ५० ते ६० रुपये एवढा सरासरी खरेदी दर मिळत आहे. वाढत्या महागाईमुळे दुधाचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च आता प्रतिलिटर ४० रुपयांच्या पुढे गेला आहे..दुसरीकडे, किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांसाठी दुधाचे दर मात्र वाढले आहेत. दूध संघांनी राज्यातील दूध विक्री दरात वाढ केली आहे. मात्र, ग्राहकांकडून जास्त पैसे घेतले जात असूनही त्याचा थेट फायदा तळागाळातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. सध्या दुष्काळामुळे अनेक भागात चारा आणि पाण्याचे नियोजन करणे अशक्य झाल्याने शेतकरी आपली दुभती जनावरे कमी किमतीत विकायला काढत आहेत. मात्र, बाजारातही मंदीचे वातावरण असल्याने जनावरांना खरेदीदार मिळेनासे झाले आहेत. यामुळे शासनाने दुधाला हमीभाव द्यावा आणि पशुखाद्यावर थेट अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी करत आहेत..पशुखाद्याचे दर महिन्यात दोनदा वाढत आहेत. मात्र, आम्हाला डेअऱ्यांकडून मिळणारा भाव त्यामानाने खूपच कमी आहे. घामाचे पैसेही पदरात पडत नाहीत. मग आम्ही जनावरे कशी सांभाळायची?- कल्पेश लेंभे, दूध उत्पादक शेतकरी, पिंपोडे बुद्रुक.खरीप वाया गेला असून, रब्बीची शाश्वती नाही. चाऱ्याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. अजून आठ महिने दुष्काळाचा सामना करत जनावरे कशी सांभाळायची? हा प्रश्न आहे. त्यातच महागाईने कंबरडे मोडले आहे. दिवाळीपूर्वीच भीषण परिस्थिती आहे.- ऋषिकेश भोईटे, दूध उत्पादक, तडवळे.UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...असे आहेत दरमुरघास - ५० किलो ४५० ते ५०० रुपयेसरकी ४५ किलो - २१०० ते २२५० रुपयेगोळी पेंड ५० किलो - १७५० ते १९५०शेंगदाणा पेंड - ४८ किलो - २७०० ते ३०००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.