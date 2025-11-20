सातारा

Satara Politics : नारीशक्तीला कमी समजू नका: दमयंतीराजे भोसले; दाेन्ही आघाडीतील एकत्रित प्रचाराबाबत काय म्हणाल्या?

Women’s Power Is Unshakeable: साताऱ्यात दोन्ही आघाड्या विविध ठिकाणी प्रचारासाठी उतरत असताना, या संयुक्त किंवा समांतर प्रयत्नांबाबत विचारले असता दमयंतीराजेंनी संतुलित प्रतिक्रिया दिली. मतदारांसमोर काम आणि मुद्दे मांडणे महत्त्वाचे असून, साताऱ्याच्या विकासालाच प्रत्येक प्रचाराचा मुख्य केंद्रबिंदू असायला हवे.
सातारा : पालिकेच्या निवडणुकीत यावेळेस सर्वाधिक महिला उमेदवार आपल्याकडे असून, नारीशक्तीला कमी समजू नका. त्याही सभागृह चालवू शकतात. त्यामुळे महिला उमेदवारांच्या प्रचारात पुरुष उमेदवारांनी वेळ द्यावा, अशी सूचना दमयंतीराजे भोसले यांनी केली. प्रभागातील दोन्ही उमेदवारांनी एकत्रित प्रचारावर भर द्यावा, तसेच महिला उमेदवारांनीही त्यांच्या प्रचारासाठी आमची आवश्यकता असेल तेथे बोलवावे, असे त्यांनी सांगितले.

