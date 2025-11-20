Satara Politics : नारीशक्तीला कमी समजू नका: दमयंतीराजे भोसले; दाेन्ही आघाडीतील एकत्रित प्रचाराबाबत काय म्हणाल्या?

सातारा : पालिकेच्या निवडणुकीत यावेळेस सर्वाधिक महिला उमेदवार आपल्याकडे असून, नारीशक्तीला कमी समजू नका. त्याही सभागृह चालवू शकतात. त्यामुळे महिला उमेदवारांच्या प्रचारात पुरुष उमेदवारांनी वेळ द्यावा, अशी सूचना दमयंतीराजे भोसले यांनी केली. प्रभागातील दोन्ही उमेदवारांनी एकत्रित प्रचारावर भर द्यावा, तसेच महिला उमेदवारांनीही त्यांच्या प्रचारासाठी आमची आवश्यकता असेल तेथे बोलवावे, असे त्यांनी सांगितले..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...सातारा पालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज जलमंदिर पॅलेस येथे भारतीय जनता पक्षाच्या सातारा विकास आघाडीकडील उमेदवारांची बैठक खासदार उदयनराजे भोसले, दमयंतीराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या वेळी भाजपचे जिल्हा समन्वयक सुनील काटकर, सातारा विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद ॲड. डी. जी. बनकर व उमेदवार उपस्थित होते. .या वेळी उपस्थित उमेदवारांनी आपल्या विभागातील प्रश्न, अडचणी आणि जनतेच्या अपेक्षा मांडल्या. त्यावर सविस्तर चर्चा करून निवडणूक व्यवस्थापन, प्रचारपद्धती, सोशल मीडिया, जनसंपर्क मोहीम आणि बूथ व्यवस्थापन याबाबत काही सूचना करण्यात आल्या. प्रत्येकाला त्यांच्या क्षेत्रासाठी ठोस योजना आखून काम करण्याबाबत सूचना केल्या. उदयनराजे भोसले म्हणाले, ‘‘यावेळेस पालिकेत मनोमिलनाच्या माध्यमातून भाजपचे उमेदवार म्हणून आपण सर्व जण रिंगणात आहोत. निवडणुकीच्या प्रचारासाठी मी स्वत: उपलब्ध राहणार आहे. मनोमिलन असल्याने इच्छुक असूनही मी अनेकांना न्याय देऊ शकलो नाही. त्यामुळे कोणीही नाराज होऊ नये. सर्वांनी एकदिलाने काम करून मनोमिलनाच्या जागा मोठ्या मतांनी निवडून आणाव्यात. पॅनेल टू पॅनेल मतदान होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.’’ सर्वांना ‘ऑल दी बेस्ट’, असे म्हणून उदयनराजेंनी शुभेच्छा दिल्या..या वेळी एकजुटीने, शिस्तीत आणि संघटितपणे काम केले तर विजय आपलाच आहे, असा एकमुखी विश्वास सर्व उमेदवारांनी व्यक्त केला. या वेळी सुनील काटकर, डी. जी. बनकर यांनी स्थानिक पातळीवरील संघटनात्मक बळकटीबाबत सूचना केल्या..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...नाराज न होता सर्वांनी एकदिलाने काम करासर्व प्रभागांत भाजपच्या उमेदवारांना पॅनेल टू पॅनेल मतदान होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सर्वांनी कामाला सुरुवात करावी. निवडणुकीत प्रचारासाठी ज्यांना आमची आवश्यकता असेल तेथे आम्ही उपलब्ध आहोत. मनोमिलन असल्याने मी काहींना न्याय देऊ शकलेलो नाही. त्यामुळे नाराज न होता सर्वांनी एकदिलाने काम करून मनोमिलनाच्या सर्व जागा निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.