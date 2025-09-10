भुईंज : येथून नजीकच्या वहागावमध्ये (ता. वाई) आज भरदिवसा घरफोडीची घटना घडली. यामध्ये सुमारे साडेचार तोळ्याचे, सव्वादोन लाख रुपये किमतीचे दागिने, तसेच ३५ हजारांची रोकड चोरट्यांनी लंपास केली. भरदिवसा घडलेल्या या प्रकारामुळे वहागावसह परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.अधिक माहिती अशी, नंदकुमार निंबाळकर यांची आल्याची शेती आहे. सोमवारी त्यांच्या शेतामध्ये खुरपणीसाठी मजूर असल्याने ते सकाळी दहाच्या सुमारास घराला कुलूप लावून शेतात गेले होते,तसेच त्यांच्या पत्नी कामानिमित्त सातारा येथे गेल्या होत्या. नंदकुमार निंबाळकर हे दुपारी जेवण करण्यासाठी शेतातून घरी आले असता, त्यांना घरात चोरी झाल्याचे लक्षात आले. त्यांनी तत्काळ या घटनेची माहिती भुईंज पोलिसांना दिली. .माहिती मिळताच वाई येथील पोलिस उपअधीक्षक सुनील साळुंखे, भुईंजचे सहायक पोलिस निरीक्षक रमेश गर्जे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत घटनास्थळी धाव घेतली. चोरट्यांनी घराबाहेर असलेला लोखंडी गेटचा कोयंडा, तसेच दरवाजाचे कुलूप तोडून घरात प्रवेश करून बेडरुममधील लॉकर उचकटून साडेचार तोळ्याचे दागिने, तसेच ३५ हजारांची रोकड लांबविली. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.यामध्ये ८० हजारांचे दोन वाट्यांचे मंगळसूत्र, २४ हजार रुपये किमतीची सहा ग्रॅम वजनाची आणि ४८ हजारांची १२ ग्रॅम वजनाची चेन, १२ हजारांची अंगठी, १४ हजारांचे पेडेंट असे दागिने होते. याशिवाय ३५ हजारांची रोकडही लंपास केली आहे. याप्रकरणी नंदकुमार निंबाळकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार भुईंज पोलिस ठाण्यात सोमवारी रात्री उशिरा अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक एस. व्ही. शिंदे तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.