माेठी बातमी! 'शिरवळमध्ये भरदिवसा गाेळीबार'; घटना सीसीटीव्‍हीत कैद, तिघांना अटक, सातारा जिल्ह्यात खळबळ, नेमकं काय घडलं..

Daylight Firing in Shirwal: अक्षय वसगडेकरला गाडीवरून ढकलून पळत असताना गोळीबार केलेल्या दुसऱ्या गोळीचा नेम चुकला. यावेळी अविनाश मोरे, रॉकी बाला, सनी टापरे व रोहन गुजर यांनी हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून जीवे मारण्याचा कट केला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे.
CCTV footage captures the shocking daylight firing incident in Shirwal, Satara district.

खंडाळा : शिरवळ (ता. खंडाळा) येथे मंगळवारी भरदिवसा गोळीबाराची घटना घडली. यामध्ये शिरवळ पोलिस ठाण्यात रियाज इक्बाल शेख (व्हाईट हाऊस, शिरवळ) यांनी येथील एकूण सहा संशयितांनी गोळीबार केल्याची फिर्याद दिली आहे. यामध्ये तीन संशयितांना शिरवळमधून अटक करण्यात आली असून, तिघे फरारी आहेत. याबाबतची माहिती पोलिस निरीक्षक यशवंत नलावडे यांनी दिली.

