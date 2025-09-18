खंडाळा : शिरवळ (ता. खंडाळा) येथे मंगळवारी भरदिवसा गोळीबाराची घटना घडली. यामध्ये शिरवळ पोलिस ठाण्यात रियाज इक्बाल शेख (व्हाईट हाऊस, शिरवळ) यांनी येथील एकूण सहा संशयितांनी गोळीबार केल्याची फिर्याद दिली आहे. यामध्ये तीन संशयितांना शिरवळमधून अटक करण्यात आली असून, तिघे फरारी आहेत. याबाबतची माहिती पोलिस निरीक्षक यशवंत नलावडे यांनी दिली..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .याप्रकरणी रॉकी हरिदास बाला, अविनाश पोपट मोरे, रोहन गुजर (सर्व रा. शिरवळ, ता. खंडाळा) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. तर साई धुमाळ, अक्षय ऊर्फ प्रेम वसगडेकर, सनी विजय टापरे (सर्व रा. शिरवळ, ता. खंडाळा) हे तीघे अद्याप फरारी आहेत.दरम्यान, आज पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी व दहिवडीचे पोलिस उपअधीक्षक रणजित सावंत यांनी घटनास्थाळी भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर तपासाबाबत पोलिस पथकाला सूचना केल्या..यामधील जखमी श्री. शेख यांनी आज दाखल केलेल्या फिर्यादीत म्हटले, की मंगळवारी (ता. १६) सायंकाळी सव्वापाच वाजण्याच्या सुमारास शिरवळ येथील चावडी चौक ते रेस्ट हाऊस जाणाऱ्या मुख्य बाजारपेठेत मित्र आलम खान यांच्याबरोबर बोलत असताना २०१६ मध्ये प्रतीक चव्हाण याच्या झालेल्या खुनाचा राग मनात धरून साई धुमाळ व अक्षय ऊर्फ प्रेम वसगडेकर यांनी एका मोटरसायकलवरून येत पिस्तुलाने गोळीबार केला..यातील दुचाकीवर मागे बसलेल्या अक्षय ऊर्फ प्रेम वसगडेकर याने त्याच्या जवळील पिस्तुलानेही गोळीबार केला. यात श्री. शेख यांच्या उजव्या हातावर पहिली गोळी लागली. त्यानंतर अक्षय वसगडेकरला गाडीवरून ढकलून पळत असताना गोळीबार केलेल्या दुसऱ्या गोळीचा नेम चुकला. यावेळी अविनाश मोरे, रॉकी बाला, सनी टापरे व रोहन गुजर यांनी हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवून जीवे मारण्याचा कट केला, असे फिर्यादीत म्हटले आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.यातील सहा संशयितांपैकी पाच जण गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे शिरवळ पोलिसांनी सांगितले. तपास पोलिस निरीक्षक नलवडे करीत आहे. दरम्यान, गोळीबाराचा थरार तेथील एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.