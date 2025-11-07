Mahavikas Aghadi Decision: सातारा जिल्ह्यातील सर्व पालिका एकत्र लढविणार; महाविकास आघाडीच्या बैठकीत निर्णय; नेमकं बैठकीत काय घडलं?

सातारा: जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्र लढविणार असल्याचा निर्णय आघाडीतील घटक पक्षाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी एकत्र काम करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले..येथील राष्ट्रवादी भवनात आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक झाली. या वेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते नितीन बानुगडे- पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख, राजेंद्र शेलार, बाबासाहेब कदम, रजनी पवार, अजित कदम, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस नरेश देसाई, जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार पाटील, डॉ. नितीन सावंत, .राजाभाऊ निकम, पारिजात दळवी, गोरखनाथ नलवडे, किसनशेठ भिलारे, साहिल शिंदे, विजय बोबडे, संतोष शिंदे, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नरेंद्र पाटील, हणमंत चवरे, यशवंत घाडगे, बाळासाहेब शिंदे, सुमीत नाईक, गणेश अहिवळे, प्रणव सावंत, मनसेचे राहुल पवार तसेच शहर सुधार समितीचे अस्लम तडसरकर, विजय निकम, शंकर पाटील आदी उपस्थित होते..\rजिल्ह्यातील नऊ पालिका व एक नगरपंचायतीची निवडणूक सर्व महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी एकत्रित लढविण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. सर्व निवडणुका प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, शिवसेनेचे उपनेते प्रा. नितीन बानुगडे- पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लढविण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.