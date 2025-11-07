सातारा

Mahavikas Aghadi Decision: सातारा जिल्ह्यातील सर्व पालिका एकत्र लढविणार; महाविकास आघाडीच्या बैठकीत निर्णय; नेमकं बैठकीत काय घडलं?

Satara municipal elections: सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी एकत्र काम करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले.
MVA leaders Shashikant Shinde, Chavan, and Banugade during the crucial meeting — decision taken to contest all Satara municipal councils together.

MVA leaders Shashikant Shinde, Chavan, and Banugade during the crucial meeting — decision taken to contest all Satara municipal councils together.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी एकत्र लढविणार असल्याचा निर्णय आघाडीतील घटक पक्षाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचा पराभव करण्यासाठी महाविकास आघाडीतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी एकत्र काम करावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Shiv Sena
Congress
NCP
Shashikant Shinde
Decision
district
Maharashtra Politics
Maha Vikas Aghadi
Municipal council elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com