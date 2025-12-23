सातारा

कडाक्याच्या थंडीतही चित्तथरारक कसरती; हवेतील स्टंटबाजीने भारावले, बाईक रायडर्सची गोव्याऐवजी पाचगणीला पसंती!

thrilling bike stunts in Panchgani winter: पाचगणीच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये बाईक रायडर्सची थरारक स्टंटबाजी; 'इंडिया बाईक वीक'ची उत्साहात सांगता
Bike riders performing breathtaking aerial stunts in the chilly weather of Panchgani.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भोसे : निसर्गरम्य पाचगणीच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘इंडिया बाईक वीक’ (आयबीडब्ल्यू) या देशातील सर्वात मोठ्या बाईकिंग महोत्सवाची आज मोठ्या उत्साहात आणि चित्तथरारक कसरतींनी सांगता झाली. कडाक्याच्या थंडीतही बाईक रायडर्सनी कृत्रिम उंचवट्यांवरून घेतलेल्या उत्तुंग झेपा आणि हवेत केलेली स्टंटबाजी पाहून पाचगणीकर आणि पर्यटक भारावून गेले होते.

Satara
sports
Adventure
Bike
district
Panchgani
Winter
Tourism

