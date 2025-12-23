कडाक्याच्या थंडीतही चित्तथरारक कसरती; हवेतील स्टंटबाजीने भारावले, बाईक रायडर्सची गोव्याऐवजी पाचगणीला पसंती!

भोसे : निसर्गरम्य पाचगणीच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या ‘इंडिया बाईक वीक’ (आयबीडब्ल्यू) या देशातील सर्वात मोठ्या बाईकिंग महोत्सवाची आज मोठ्या उत्साहात आणि चित्तथरारक कसरतींनी सांगता झाली. कडाक्याच्या थंडीतही बाईक रायडर्सनी कृत्रिम उंचवट्यांवरून घेतलेल्या उत्तुंग झेपा आणि हवेत केलेली स्टंटबाजी पाहून पाचगणीकर आणि पर्यटक भारावून गेले होते..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.या महोत्सवाच्या निमित्ताने भोसे येथील मैदानावर शौकिनांनी मोठी गर्दी केली होती. एरवी शांत असलेल्या पाचगणीत पहिल्यांदाच असा भव्य साहसी क्रीडा सोहळा पार पडला. हॉलीवूड चित्रपटांत पाहायला मिळणारे थरारक स्टंट्स प्रत्यक्षात अनुभवताना उपस्थितांच्या काळजाचा ठोका चुकत होता. बाईक हवेत असतानाच रायडर्सनी केलेली नानाविध सादरीकरण या महोत्सवाचे मुख्य आकर्षण ठरले..गोव्याऐवजी पाचगणीला पसंतीगोव्यातील स्थानिक निवडणुकींच्या वेळापत्रकात वारंवार बदल झाल्यामुळे आयोजकांनी यावर्षी हा महोत्सव महाराष्ट्रातील पाचगणी येथे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. याबाबत माहिती देताना उत्सवाचे संचालक मार्टिन डी कोस्टा यांनी सांगितले, की महाराष्ट्रात परवाने मिळवण्याची सोपी प्रक्रिया आणि उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे हा बदल यशस्वी झाला. सुमारे १८,००० सहभागींच्या निवासासाठी ७०,००० हून अधिक खोल्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.पर्यटनाला नवी झळाळीया भव्य आयोजनासाठी मागील २० दिवसांपासून कामरान दुभाष आणि त्यांच्या टीमने विशेष परिश्रम घेतले होते. या महोत्सवामुळे पाचगणीच्या पर्यटन व्यवसायाला मोठी चालना मिळाली असून, देशी-विदेशी रायडर्सच्या उपस्थितीमुळे शहराच्या नावलौकिकात जागतिक स्तरावर भर पडली आहे. दोन दिवसांच्या या साहसी सफारीनंतर, पाचगणीच्या आल्हाददायक वातावरणात बाईकर्सनी एकमेकांना निरोप दिला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.