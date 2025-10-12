सातारा

Deputy Chief Minister Ajit Pawar: कलापरंपरेचा औंधला समृद्घ वारसा: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; वस्तू संग्रहालयास ५२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर

Ajit Pawar Highlights Aundh’s Rich Cultural Legacy: ‘‘स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून औंध संस्थान हे केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून नव्हे तर कलात्मक दृष्टिकोनातून आदर्श संस्थान म्हणून ओळखले जाते. संगीत, साहित्य, नाट्य, चित्रकला आणि नृत्य या सांस्कृतिक क्षेत्रांना औंध संस्थांनी राजाश्रय दिला. त्या काळातील दूरदृष्टी ही अत्यंत महत्त्वाची होती.
Deputy CM Ajit Pawar addressing during his visit to Aundh; announces ₹52 crore plan to enhance the historic Yashwantrao Pant Museum.

सकाळ वृत्तसेवा
औंध: ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन संवर्धन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. राज्यातील कला परंपरेचा समृद्ध वारसा जतन करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, औंध येथील वस्तू संग्रहालयाचे जतन व संवर्धनासाठी शासनाने ५२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखून, ऐतिहासिक वारसा जपत संग्रहालयाचे नूतनीकरण करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

