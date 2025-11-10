रहिमतपूर : येथील माजी नगराध्यक्ष सुनील माने यांचा आजचा हा प्रवेश म्हणजे, पक्षप्रवेश नव्हे, तर घरवापसी आहे. जनतेची कामे करण्यासाठी सत्ता आवश्यक असते. विरोधी पक्षात असताना आंदोलन आणि उपोषण करता येतात; पण जनतेची कामे सत्तेतूनच पूर्ण होतात. त्यामुळेच आम्ही भाजपसोबत गेलो आहोत; पण विचारधारा सोडलेली नाही, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे व्यक्त केले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.रहिमतपूर येथे आज सुनील माने, शहाजी क्षीरसागर आणि संभाजीराव गायकवाड यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील पक्षप्रवेश सोहळ्यानिमित्त आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, खासदार नितीन पाटील, आमदार सचिन पाटील, पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, सुरेंद्र गुदगे, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, शिवरूपराजे खर्डेकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा भाग्यश्री भाग्यवंत आदींची प्रमुख उपस्थिती होती..यावेळी श्री. पवार म्हणाले, ‘‘सुनील माने, शहाजी क्षीरसागर आणि संभाजीराव गायकवाड ही माझी जवळची माणसं आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लवकरच जाहीर होतील. रहिमतपूरची माणसं जिद्दी आहेत; पण ही जिद्द चांगल्या कामासाठी वापरणे गरजेचे आहे. सत्तेत आल्यानंतर अनेक जनकल्याणकारी योजना राबविल्या. ‘लाडकी बहीण’, ‘नमो शेतकरी’, शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल माफी अशा योजनांवर एकूण जवळपास एक लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि कर्जावरील व्याज अशा एकत्रित चार लाख कोटींचा खर्च होत आहे. उरलेल्या तीन लाख कोटी रुपयांत राज्याचा विकास करायचा आहे. केंद्राकडून निधी आणून विकासाची घोडदौड सुरू आहे.’’.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भरश्री. पवार म्हणाले, ‘‘अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. त्यासाठी ४० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. त्यामुळे सध्या पीक कर्जमाफीसाठी निधीअभावी अडचण आहे. मात्र, पुढील अर्थसंकल्पात याबाबत नियोजन केले जाईल.’’ रहिमतपूरच्या विकासासाठी सुनील माने कमी पडणार नाहीत. कारण त्यांच्या पाठीशी मी स्वतः आहे. जनतेने त्यांना साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांना ताकद देणारमी तरुण असताना जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी मिळाली होती. त्यातून पुढे घडत गेलो. आज पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामान्य जनतेच्या प्रश्नासाठी, पक्ष वाढीसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बळ देणार आहे. नव्या दमाची फळी उभी केली जाईल, असेही श्री. पवार यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.