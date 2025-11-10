सातारा

Deputy CM Ajit Pawar: जनतेच्‍या कामासाठीच भाजपसोबत: उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार; रहिमतपूरला सुनील मानेंची राष्‍ट्रवादी काँग्रेसमध्‍ये 'घरवापसी'

.Sunil Mane rejoins Ajit Pawar-led NCP: अजित पवार म्हणाले, ‘‘सुनील माने, शहाजी क्षीरसागर आणि संभाजीराव गायकवाड ही माझी जवळची माणसं आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लवकरच जाहीर होतील. रहिमतपूरची माणसं जिद्दी आहेत; पण ही जिद्द चांगल्या कामासाठी वापरणे गरजेचे आहे.
Deputy CM Ajit Pawar welcomes Sunil Mane back to NCP at Rahimatpur, reaffirming alliance for public welfare.

रहिमतपूर : येथील माजी नगराध्‍यक्ष सुनील माने यांचा आजचा हा प्रवेश म्‍हणजे, पक्षप्रवेश नव्‍हे, तर घरवापसी आहे. जनतेची कामे करण्यासाठी सत्ता आवश्यक असते. विरोधी पक्षात असताना आंदोलन आणि उपोषण करता येतात; पण जनतेची कामे सत्तेतूनच पूर्ण होतात. त्‍यामुळेच आम्ही भाजपसोबत गेलो आहोत; पण विचारधारा सोडलेली नाही, असे मत उपमुख्‍यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे व्‍यक्‍त केले.

