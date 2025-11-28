Ajit Pawar: 'राष्ट्रवादी’ हीच आमच्या कार्यकर्त्यांची जात : उपमुख्यमंत्री अजित पवार; रहिमतपुरात सभा, नुसती भाषणे देऊन विकास होत नाही !

रहिमतपूर : मी कुणाची जात विचारत नाही. राष्ट्रवादी हीच आमच्या कार्यकर्त्यांची जात आहे. आम्ही नेहमी बारा बलुतेदारांना घेऊन पुढे जाण्याची परंपरा पाळली आहे. रहिमतपूरचे वार्षिक बजेट केवळ ४० ते ५० कोटी असल्याने मोठ्या प्रकल्पांसाठी विशेष निधीची आवश्यकता असते. नुसती भाषणे देऊन विकास होत नाही. योजना राबवण्यासाठी पैशांची गरज असते आणि ती देण्याचे काम आम्ही करू, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. .Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...रहिमतपूर नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या प्रचारसभेत ते बोलत होते. या वेळी खासदार नितीन पाटील, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील माने, शिवसेना नेते वासुदेव माने, माजी नगराध्यक्ष आनंद कोरे, प्रदीप विधाते, शहाजी क्षीरसागर, संभाजी गायकवाड, राष्ट्रवादी युवकचे प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज देशमुख आदी मान्यवर उपस्थित होते..उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, ‘‘शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या उभारणीत शासनाने अनेक पावले उचलली असून, शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज, तर महिलांसाठी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणून त्यांना सन्मानाने जगण्यासाठी मदत केली आहे. सुनील माने यांची शहरासाठी मोठी स्वप्ने आहेत. त्यांच्या मागे माझे पूर्ण पाठबळ आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रहिमतपूरचा विकास अधिक वेगाने होईल.’’.शहराच्या मध्यभागी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक आणि एसटी स्टॅण्ड परिसरात व्यापारी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्याला आगामी काळात गती देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...सत्तेचा माज जनता खपवून घेत नाहीदुबार-तिबार मतदार, एका प्रभागातून दुसऱ्यात मतदार हलवणे हे चुकीचे आहे. संविधानाने दिलेला मताचा हक्क अबाधित राहायला हवा. लोकशाहीत दमदाटीला स्थान नाही. किती आले, किती गेले. अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे होऊ नका. आम्ही लाखो मतांनी आठ-आठ वेळा निवडून आलो आहोत; पण कधी माज केला नाही, असेही त्यांनी नाव न घेता आमदार मनोज घोरपडे यांना टोला लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.