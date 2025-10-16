सातारा

Karad politics: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे कऱ्हाड दक्षिण ‘लक्ष्य’; काँग्रेस नेत्यांसोबत बैठक; लवकरच शिवसेनेत प्रवेशाची शक्यता

Eknath Shinde Eyes Karhad South Constituency: आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्या तिघांचाही शिवसेनेत प्रवेश निश्‍चित झाल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. या घडामोडींमुळे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण गटाला धक्का बसण्याची चर्चा आहे.
कऱ्हाड : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज सातारा दौऱ्यावर होते. यावेळी जिल्हा परिषेदेचे माजी विरोधी पक्षनेते जयवंत ऊर्फ बंडानाना जगताप, कालेतील पैलवान नाना पाटील, शिवाजीराव मोहिते या कऱ्हाड दक्षिणेतील काँग्रेसच्या तीन स्थानिक नेत्यांसोबत त्यांची बैठक झाली. यासाठी शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक राजेंद्र यादव, महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांच्या मध्यस्थीने ही बैठक झाली. येत्या काही दिवसांत त्यांचा शिवसेनेत प्रवेश होण्याची शक्यता आहे.

