सातारा

Wai Politics : वाईत शिवसेनेची निर्णायक भूमिका: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; भाजपकडून विकासकामात आडकाठी, काेणाला दिला सूचक इशारा?

development works Wai: स्थानिक प्रश्न, पायाभूत सुविधा, रस्ते व पर्यटनविकासाशी संबंधित अनेक कामे रखडली असल्याचे सांगत या विलंबामागे राजकीय हेतू असल्याचे देशाईंचे म्हणणे आहे. शिवसेना स्थानिकांच्या पाठीशी उभी राहून प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Wai Politics Heat Up: Shiv Sena’s Key Role, BJP Allegedly Obstructing Development

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाई : येथील पालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार रिंगणात नसला तरी वाईतील नगराध्यक्ष हा शिवसेनेच्या मदतीशिवाय निवडून येणार नाही. कोणता उमेदवार निवडून आणायचा, यासाठी शिवसेनेची मते निर्णायक ठरणार, असा सूचक इशारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिला.

Satara
Shiv Sena
Bjp
Shambhuraj Desai
wai
district
Maharashtra Politics

