Wai Politics : वाईत शिवसेनेची निर्णायक भूमिका: पालकमंत्री शंभूराज देसाई; भाजपकडून विकासकामात आडकाठी, काेणाला दिला सूचक इशारा?

वाई : येथील पालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार रिंगणात नसला तरी वाईतील नगराध्यक्ष हा शिवसेनेच्या मदतीशिवाय निवडून येणार नाही. कोणता उमेदवार निवडून आणायचा, यासाठी शिवसेनेची मते निर्णायक ठरणार, असा सूचक इशारा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिला. शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ येथील साठे मंगल कार्यालयात आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले, उपजिल्हा प्रमुख प्रदीप माने, संपर्कप्रमुख शरद कणसे, महिला जिल्हाप्रमुख शारदा जाधव, तालुकाप्रमुख रवींद्र भिलारे, दिलीप पवार, उपतालुका प्रमुख प्रतापराव भिलारे, यशराज भोसले, विक्रम वाघ, तालुका संघटक युवराज कोंढाळकर, शहर प्रमुख गणेश सावंत, महिला प्रमुख सुजाता गायकवाड, गणेश पवार तसेच उमेदवार योगेश फाळके, माया चौधरी, सतीश वैराट, कृष्णा भागवत, विमल लोखंडे, नीलेश मोरे, अस्मिता सावंत उपस्थित होते. श्री. देसाई म्हणाले, ''राज्याच्या कारभारात शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादी यांची एकत्रित युती आहे. मात्र, पालिका निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर सन्मान झाल्यास युती करण्याचा, अन्यथा स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी घेतला होता. वाई पालिकेच्या निवडणुकीत भाजपकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांच्यासोबत युती झाली नाही. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागेल. सेनेला युती करण्याचे सर्व पर्याय खुले असून, शिवसेनेच्या मदतीशिवाय नगराध्यक्ष होऊ शकत नाही.'' रवींद्र भिलारे यांनी प्रास्ताविक केले. अशोक येवले यांनी सूत्रसंचालन केले. यशराज भोसले यांनी आभार मानले. यावेळी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भाजपकडून विकासकामात आडकाठी भाजपने नेहमीच शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत विकासकामात आडकाठी आणली आहे. वाई पालिकेची निवडणूक चौरंगी असून, त्यामध्ये शिवसेना महत्त्वाची भूमिका निभावणार आहे. मतदारांना विकासाचे गाजर दाखवून दिशाभूल करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना जनता धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना येणाऱ्या दोन तारखेला मतदान करून पक्ष संघटनेचे हात बळकट करा, असे आवाहन मंत्री देसाई यांनी केले.