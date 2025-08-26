सातारा

Karad News:'जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनास जाण्याचा निर्धार'; कऱ्हाडला मराठा समाज बांधवांची बैठक, हजारो कार्यकर्ते होणार रवाना

Massive Maratha Gathering in Karad: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी जरांगे-पाटील यांनी यापूर्वी मुंबईतील वाशी येथे आंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप करून त्यांनी आता आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे यायचे नाही, असा निर्धार करून २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलन करण्याची हाक दिली आहे.
Maratha community members in Karad gather to plan their participation in Jarange’s Mumbai protest.
Updated on

कऱ्हाड: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील हे २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. त्यासाठी तालुक्यातून हजारो कार्यकर्ते त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जाणार आहेत. त्याच्या तयारीची मराठा बांधवांची आढावा बैठक आज येथे झाली. यात मोठ्या संख्येने त्यांच्या पाठिंब्यासाठी जाण्याचा निर्धार बांधवांच्या वतीने करण्यात आला.

