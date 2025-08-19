सातारा

Satara News:'सरन्यायाधीश गवईंकडून शिवेंद्रसिंहराजेंचे कौतुक'; गिनिज बुकमध्ये नोंद करण्यासारखे काम; फडणवीस, शिंदेंकडूनही गौरवोद्‌गार

CJI Gavai Praises Shivendrasinhraje:मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या कामगिरीची दखल घेतली. फडणवीस म्हणाले, ‘‘मी विशेष अभिनंदन करेन, आमचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे. त्यांनी केलेले काम उठावदार आहे.
Updated on

सातारा : कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या इमारत निर्मितीत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे काम गिनिज बुकमध्ये नोंद करण्यासारखे आहे, असे गौरवोद्‌गार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी काढले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचचे रविवारी (ता. १७) सरन्यायाधीश गवई यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शिवेंद्रसिंहराजेंच्या कामगिरीचे कौतुक केले.

