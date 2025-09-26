Vertical Navratri: 'अखंड उभे राहून जगदंबेचा जागर'; वाई तालुक्यातील पांडे गावची ३५० वर्षांची अनोखी ‘उभ्याची नवरात्र’ परंपरा

कवठे : महाराष्ट्राच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक नकाशावर वाई तालुक्यातील पांडे गावाने आपले एक खास व्रत परंपरेनुसार कायम जपले आहे. ‘उभ्याचे नवरात्र’ असे हे व्रत सुमारे साडेतीनशे वर्षांपासून अखंडितपणे सुरू असून, ज्या भक्तांनी ग्रामदैवत काळभैरवनाथाला नवस बोलले आहेत, ते नऊ दिवस सलग उभे राहून आपला नवस पूर्ण करतात. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.घटस्थापनेपासून सुरू होणारे हे खडतर व्रत थेट विजयादशमीला (दसरा) उपवास सोडल्यानंतर पूर्ण होते. ‘मनी धरावे ते होते, अशी या व्रताची महती गावकरी सांगतात. पुणे- बंगळूर महामार्गापासून जवळ असलेल्या पांडे गावात नऊ दिवस मोठा धार्मिक उत्साह असतो. नऊ दिवसांच्या या व्रतामध्ये नवसकऱ्यांसाठी अत्यंत कडक नियम पाळणे बंधनकारक असते..नवरात्रात गावातील जवळपास ७५ टक्के लोक कडक उपवास पाळतात. शुद्ध प्रतिपदेला पहाटे अंघोळ करून सर्व ग्रामस्थ एकत्र येतात. भैरवनाथाच्या पालखीसोबत सलग नऊ दिवस गावाला प्रदक्षिणा घालण्यात येते. धुपारतीनंतर घटस्थापना होते आणि सर्व देवदेवतांची छबिना व पालखी मिरवणूक काढली जाते. दररोज ढोल- ताशे, शिंगे आणि तुतारीच्या निनादात नवसकरी व महिला भैरवनाथाच्या मंदिरात येतात आणि व्रतास सुरुवात होते. फराळात फळे आणि तिखट-मीठ एकत्र नसलेल्या साध्या पदार्थांचा समावेश असतो. रात्रीच्या वेळी भजन, कीर्तन, गोंधळ, वाघ्या-मुरळी यांसारखे विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात..विजयादशमीला सीमोल्लंघन आणि अष्टमीच्या दिवशी रात्री देवाचा मोठा जागर होतो. यावेळी पेढे वाटण्याची पद्धत आहे. नवमीच्या दिवशी कौल लावून पुढील नवस बोलले जातात. उत्सवाचा समारोप विजयादशमीला होतो. या दिवशी देवापुढे कौल लावून सीमोल्लंघनाची दिशा ठरविली जाते. त्यानंतर त्या दिशेकडील गावाच्या हद्दीवर जाऊन भाविक ‘सोने लुटतात’ (आपट्याची पाने वाटतात). गावातील सर्व जातीधर्माचे लोक, आबालवृद्ध आणि बाहेरगावचे पाहुणे मोठ्या उत्साहाने या उत्सवात सहभागी होतात..मी गेली अनेक वर्षे उभ्याचे नवरात्र करीत आहे. मनातील इच्छा-आकांक्षा पूर्ण होऊन देवी कुटुंबावर छत्रछाया धरते, असा माझा अनुभव आहे.- राजेंद्र जाधव, नवसकरीपांडे गावची ही ‘उभ्याची नवरात्र’ परंपरा केवळ धार्मिक निष्ठा नाही, तर मराठी संस्कृतीतील एका मोठ्या सामूहिक शिस्त आणि श्रद्धेचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.- किरण जाधव, माजी सरपंच, पांडे.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.अशी असते नियमावली...उभ्यानेच दिनचर्या : नऊ दिवसांत पादत्राणे (चप्पल, बूट) न घालता जमिनीवरच पाय ठेवून सर्व दिनचर्या उभे राहूनच पार पाडावी लागते.गावाची शिवबंदी : नवसकऱ्याला गावाच्या शिवेबाहेर (हद्दीबाहेर) जाता येत नाही.झोपण्याची पद्धत : झोप आल्यास, मंदिरातील दोरीने टांगलेल्या झोपाळ्यावर फक्त छातीपर्यंतचा भाग टेकवून डुलकी घेता येते. मात्र एक पाय जमिनीवर ठेवणे अनिवार्य असते. यासाठी भैरवनाथ व विठ्ठल मंदिरात खास झोपाळे बांधले जातात.उभ्यानेच फराळ : घरी फराळासाठी गेले तरी फराळ उभ्यानेच करायचा आणि रात्री मुक्कामाला मंदिरातच यायचे, अशी कडक शिस्त आहे.काठीचा आधार : व्रताच्या स्मरणासाठी आणि आधारासाठी नवसकरी काठीचा वापर करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.