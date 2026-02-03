Phaltan Car fire: चिमुकल्यांच्या प्रसंगावधानाने टळली दुर्घटना! फलटणच्या भरवस्तीत मोटारीला आग; चार जणांना वाचविण्यात यश..

-मनोज पवार दुधेबावी: फलटण शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी शंकर मार्केट ब्राह्मण गल्ली येथे रविवारी रात्री आठच्या सुमारास चारचाकी मोटारीला आग लागली. या परिसरातील १२ वर्षीय ईशा पाटणे व १४ वर्षीय सार्थक हिरणवाळे या दोघांनी कार्यतत्परता दाखवत अग्निशामक दलाच्या १०१ नंबरला मोबाईलवरून माहिती दिली. यामुळे वेळीच आग विझविण्यात अग्निशामक दलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यश आले. सार्थकने आरडाओरडा करत मोटारीतील चार जणांना बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...ईशा व सार्थक यांनी दाखविलेल्या प्रसंगावधनाचे शहरात कौतुक होत आहे. घटनास्थळ व स्थानिक ग्रामस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी रात्री आठच्या सुमारास शंकर मार्केट (ब्राह्मण गल्ली) येथील कांचन अपार्टमेंट येथे खानविलकर (रा. चौधरवाडी, ता. फलटण) दूध घालण्यासाठी चारचाकी मोटारीतून आले होते. मोटार थांबवत्या क्षणी समोरच्या बाजूने मोटारीने अचानक पेट घेतला. यावेळी समोर खेळत असलेल्या मुलांनी दृश्य पाहताच त्यामध्ये असलेला १४ वर्षीय सार्थक हिरणवाळे याने आरडाओरड केला, तसेच प्रसंगावधान दाखवत मोटारीतील खानविलकर व त्यांच्या समवेत असलेली एक छोटी मुलगी, दोन महिलांना बाहेर काढले व धावपळ करून आग विझविण्यासाठी पाणी ओतण्याचा प्रयत्न केला; परंतु गाडीने मोठ्या प्रमाणावर पेट घेतला होता. .यावेळी शेजारीच राहणारी बारा वर्षीय ईशा पाटणे हिला याची माहिती समजताच तिने तत्काळ अग्निशामक क्रमांक १०१ वर फोन करून अग्निशामक दलाला या घटनेची माहिती दिली. स्थानिक नगरसेवक पप्पू शेख यांना या घटनेची माहिती दिल्यानंतर त्यांनीही फलटण नगरपालिकेची मुख्याधिकारी निखिल जाधव व अग्निशामक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कळविले. अग्निशामक अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशामक दलाला आग विझविण्यात यश आले..ईशा पाटणेईशा ही इयत्ता सातवीमध्ये शिवाजीराजे इंग्लिश मीडियम स्कूल जाधववाडी येथे शिकत असून, शाळेमध्ये जाताना स्कूल बसमध्ये लिहिलेला अग्निशामकचा क्रमांक तिने आपल्या आई-वडिलांच्या मोबाईलमध्ये सेव करून ठेवला होता. शाळेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी आग लागल्याची घटना घडल्यास तत्काळ आपण क्रमांक १०१ वरती फोन करून अग्निशामक विभागाला माहिती देऊ शकतो व मोठा अनर्थ टळू शकतो या ज्ञानाचा तिने वापर करून मोठा अनर्थ टाळला..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.सार्थक हिरणवाळेसार्थक हा इयत्ता नववीमध्ये मुधोजी हायस्कूलमध्ये शिकत आहे. ही आग लागल्याची घटना घडली, त्यावेळी सार्थक व त्याचे मित्र समोर खेळत होते. सार्थकने आग लागली, आग लागली असा आरडाओरडा केला; परंतु समोर कोण नसल्याचे पाहून त्याने प्रथम गाडी चालवणारे खानविलकर त्यांच्यासमवेत असणारी छोटी मुलगी व दोन महिला यांना तत्काळ गाडीतून बाहेर काढले व पाणी ओतून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. आरडाओरडा केल्याने घरामध्ये असणारे लोक बाहेर पडले व त्याच्या या कार्यतत्परतेने चार लोकांचा जीव वाचला. या कार्यतत्परतेचे विविध क्षेत्रांतून कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.