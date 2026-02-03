सातारा

Phaltan Car fire: चिमुकल्यांच्या प्रसंगावधानाने टळली दुर्घटना! फलटणच्या भरवस्तीत मोटारीला आग; चार जणांना वाचविण्यात यश..

सकाळ वृत्तसेवा
-मनोज पवार

दुधेबावी: फलटण शहरातील वर्दळीच्या ठिकाणी शंकर मार्केट ब्राह्मण गल्ली येथे रविवारी रात्री आठच्या सुमारास चारचाकी मोटारीला आग लागली. या परिसरातील १२ वर्षीय ईशा पाटणे व १४ वर्षीय सार्थक हिरणवाळे या दोघांनी कार्यतत्परता दाखवत अग्निशामक दलाच्या १०१ नंबरला मोबाईलवरून माहिती दिली. यामुळे वेळीच आग विझविण्यात अग्निशामक दलाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यश आले. सार्थकने आरडाओरडा करत मोटारीतील चार जणांना बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला.

