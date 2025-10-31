सातारा
माेठी बातमी! अपात्र गुरुजींचा दुर्गम भागात ‘कोंबडा’; सातारा जिल्ह्यातील १८५ जणांना शिक्षेची बदली..
Satara District Shock: प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांची प्रक्रिया मे २०२५ पासून सुरू आहे. या प्रक्रियेमध्ये संवर्ग एकमध्ये एक हजार ७४३ शिक्षक पात्र होते. त्यापैकी ४४३ बदल्या झाल्या आहेत. संवर्ग दोनमधून (पती पत्नी एकत्रीकरण) २२४ पैकी २१३, संवर्ग तीनमध्ये (बदली अधिकारी प्राप्त) ६०१ पैकी २४० बदल्या झाल्या.
सातारा : प्राथमिक शिक्षक बदली प्रक्रियेत दिव्यांग प्रमाणपत्र, शारीरिक पडताळणी अंती अपात्र ठरलेल्या याचबरोबर तपासणीस गैरहजर असणाऱ्या १८५ शिक्षकांची दुर्गम भागात शिक्षेची बदली केली जाणार आहे. तसेच ज्या शिक्षकांची नियमानुसार बदली झाली आहे, अशांना तीन नोव्हेंबरला कार्यमुक्तीचे आदेश दिले जाणार आहेत. या आदेशानंतर तत्काळ शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येणार आहे.