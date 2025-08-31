सातारा

Satara News:'कासवरील फुलोत्‍सवास गुरुवारपासून प्रारंभ'; जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा, ऑनलाइन बुकिंग करणे आवश्‍यक

Kas Pathar Floral Festival 2025: कासचा हंगाम चार सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात येणार असल्याने आगामी बुकिंग www.kas.ind.in या वेबसाइटवर सुरू करण्यात आले आहे. यावर्षी सुटीच्या दिवशी फक्त ऑनलाइन बुकिंग करून येणाऱ्या पर्यटकांनाच प्रवेश मिळणार आहे.
Kas Pathar Floral Festival 2025: Online Booking Required for Visitors
Kas Pathar Floral Festival 2025: Online Booking Required for VisitorsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास: सातारा जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा मुकुटमणी असलेल्या कास पठाराच्या यावर्षीच्या हंगामाची सुरुवात गुरुवारपासून (चार सप्टेंबर) करण्यात येणार आहे. याबाबतचा सविस्तर आढावा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आपल्या कार्यालयात नुकताच घेतला. त्‍यानंतर आज श्री. पाटील यांनी कास पठारावर जाऊन पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Satara
Online Booking
district
Fireflies In Kas Pathar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com