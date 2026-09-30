Satara DJ Rules: सण-उत्सवात डीजेचा आवाज वाढवला तर खिसा रिकामा! व्यक्तीला ५० हजार, मंडळांना १ लाखांची अनामत

-हेमंत पवार कऱ्हाड: सण- उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये ध्वनिप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कठोर नियम लागू केले असून, ध्वनियंत्रणा वापरणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांना आता अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. व्यक्तीला ५० हजार, तर संस्थेला एक लाख रुपये अनामत जमा करावी लागणार असून, ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचा भंग झाल्यास ही रक्कम जप्त करून शासनजमा करण्यात येणार आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्ते, मिरवणुका आणि कार्यक्रमांमध्ये होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नागरिकांना विश्रांती, झोप आणि शांततेचा अधिकार आहे. अनावश्यक आणि अवाजवी आवाजामुळे या अधिकारांवर परिणाम होत असल्याने ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ध्वनियंत्रणा वापरणाऱ्या आयोजकांना कार्यक्रमाच्या ठिकाणी डेसिबल मोजणारी यंत्रे स्पष्टपणे दिसतील, अशा पद्धतीने बसवणे बंधनकारक राहणार आहे, .तसेच ध्वनियंत्रणेत साउंड लिमिटर बसविल्याचे शपथपत्र द्यावे लागणार आहे. ध्वनी प्रदूषणाचे नियम पाळत असल्याचे फलक आणि आवश्यक परवानगीची कागदपत्रेही कार्यक्रमस्थळी ठळकपणे लावावी लागतील. त्यावर जबाबदार व्यक्तीचे नाव आणि मोबाईल क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे. रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत विहित मर्यादेपेक्षा अधिक आवाज करण्यास मनाई आहे. सार्वजनिक रस्ते आणि मार्गांवर फटाके फोडण्यावर निर्बंध असून, उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये उच्च तीव्रतेच्या लेझर लाइट्स व बीमच्या वापरावरही प्रतिबंध आहे. नियमभंग झाल्यास लाऊडस्पीकर, ॲम्प्लिफायर, डीजे आणि संबंधित साहित्य तातडीने जप्त करण्याची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे..अनामत रक्कम ठरणार हमीध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी व्यक्ती आणि संस्थांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कम ही केवळ औपचारिकता नसून, नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी निश्चित करणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. ‘आवाज वाढविला, तर अनामत रक्कम गमावावी लागेल,’ या तरतुदीमुळे आयोजकांनी ध्वनिमर्यादेचे काटेकोर पालन करणे अपेक्षित आहे..असे आहेत निर्बंध* रात्री दहा ते पहाटे सहादरम्यान मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजास मनाई* सण-उत्सवात रस्ते, मार्गांवर फटाके फोडण्यावर पूर्ण बंदी* उच्च तीव्रतेच्या लेझर लाईट्स, बीमच्या वापरावर बंदी* डेसिबल मोजणारी यंत्रे बसवणे बंधनकारक* ध्वनियंत्रणेमध्ये साउंड लिमिटर बसवल्याचे शपथपत्र देण्याचे बंधन* आवाजाच्या बाबतीत नियमभंग झाल्यास अनामत रक्कम होणार शासनजमा* परवानगीची कागदपत्रे मिरवणूक, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी ठळकपणे लावावी.* नियमभंग केल्यास लाऊडस्पीकर, ॲम्प्लिफायर, डीजे जप्त करण्यात येणार.Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.स्पीकर परवाना घेताना आता खासगी व्यक्तींना ५० हजार, तर संस्था, मंडळांना एक लाख रुपये अनामत रक्कम भरण्याचे बंधन उच्च न्यायालयाने घातले आहे. नियमभंग झाल्यास ती रक्कम आणि साहित्य जप्त करण्यात येणार आहेत. आगामी सण-उत्सवात जिल्ह्यात त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाणार आहे.- डॉ. वैशाली कडुकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, सातारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.