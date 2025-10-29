Woman Doctor Case: 'डॉक्टर युवतीची आत्महत्याच'; शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट; बनकरच्या पोलिस कोठडीत वाढ..

फलटण: फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर युवतीच्या शवविच्छेदन अहवालानुसार गळफास घेतल्यानेच तिचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आत्महत्या की खून या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी संशयित प्रशांत बनकर याला आणखी तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत..Solapur News: 'साेलापूर जिल्ह्यातील चार लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा'; उर्वरित ४७ टक्के शेतकऱ्यांच काय? .फलटण येथील डॉक्टर युवतीच्या मृत्यूचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत. यादरम्यान डॉक्टर युवतीच्या कुटुंबीयांनी, तसेच काही राजकीय नेत्यांनी आत्महत्येवर संशय व्यक्त केला होता, तसेच डॉक्टर युवतीच्या हातावर लिहिलेल्या मजकूरही तिचा नसल्याचा संशय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शवविच्छेदन अहवालाची प्रतीक्षा होती. सोमवारी (ता. २७) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर फलटणला आल्या होत्या. प्रकरणाची माहिती घेतल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यासाठी शवविच्छेदन अहवाल तातडीने देण्याचे निर्देश त्यांनी आरोग्य विभागाला दिले होते. त्यानुसार शवविच्छेदन अहवाल पोलिस दलाला मिळाला..शवविच्छेदन अहवालानुसार डॉक्टर युवतीचा मृत्यू हा गळफास घेतल्याने झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे, तसेच डॉक्टर युवतीच्या शरीरावर अन्य कोणत्याही जखमा नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे डॉक्टर युवतीचा खून की आत्महत्या या संशयाला पूर्णविराम मिळाला आहे. दरम्यान, युवतीने हातावर लिहिलेल्या मजकुराचा फॉरेन्सिक अहवाल अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे हस्ताक्षर कोणाचे या प्रश्नाचे ठाम उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.दरम्यान, या प्रकरणात अटक केलेल्या प्रशांत बनकर याच्या पोलिस कोठडीची मुदत आज संपत होती. त्यामुळे उपअधीक्षक विशाल खांबे यांनी आज त्याला न्यायालयात हजर केले. या वेळी संशयिताला पोलिस ठाण्याच्या परिसरातून घेऊन जाताना फलटण तालुका शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने संशयिताला फाशी झालीच पाहिजे, अशा घोषणा देण्यात आल्या..पोलिसांकडून बनकरला आणखी पाच दिवस पोलिस कोठडी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. सरकार पक्षाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील क्षमा बांदल यांनी युक्तिवाद केला. संशयिताने शारीरिक, मानसिक त्रास देऊन युवतीस आत्महत्येस प्रवृत्त केलेले आहे. त्याने सलग चार महिने मानसिक आणि शारीरिक छळ केला आहे. त्याबाबत कागदपत्र आणि डिजिटल पुरावे गोळा करायचे बाकी आहेत. त्याचे कॉल डिटेल्स मिळालेले आहेत. मात्र, त्याचे विश्लेषण बाकी आहे. छळ नेमका कुठे आणि कशाप्रकारे केला याचा देखील तपास करायचा आहे. बनकरच्या मोबाईलच्या तांत्रिक प्रक्रियेतून दोघांत झालेले चॅट शोधायचे आहेत, तसेच या प्रकरणातील दोन्ही संशयित एकमेकांच्या संपर्कात होते का, दोन्ही संशयितांचा एकमेकांशी काही संबंध आहे का? याचा तपास करण्यासाठी बनकर व बदने यांची एकत्रित समोरासमोर चौकशी करायची आहे. त्यासाठी पाच दिवस पोलिस कोठडी देण्याची मागणी त्यांनी केली..बनकरच्या वतीने ॲड. सुनील भोंगळे यांनी युक्तिवाद केला. पहिल्या वेळी पोलिस कोठडी मागताना जी कारणे दिली होती, तीच कारणे देऊन पुन्हा कोठडी मागितली जातेय. कॉल डिटेल्स किंवा मोबाईलमधील चॅटचे विश्लेषण करण्यासाठी संशयिताची गरज नाही. पुन्हा त्याच त्याच मुद्द्यांवर कोठडी देणे योग्य नाही. त्यामुळे संशयिताला न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीशांनी बनकरला ३० आॅक्टोबरपर्यंत कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले..Solapur Accident:'भावी अभियंत्याचा दुचाकी अपघातात मृत्यू'; सुट्टीला आल्यावर मरवडे रोडवर घटना, वडिलांचे स्वप्न संपलं.बदनेचा मोबाईल शोधण्याचे प्रयत्नया प्रकरणात संशयित असलेला उपनिरीक्षक गोपाल बदने हा पोलिसांसमोर हजर झाला आहे. त्याला ३० आॅक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आलेली आहे. त्याच्याकडे या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे; परंतु त्याने आपला मोबाईल अद्याप पोलिसांपुढे सादर केलेला नाही. त्यामुळे बनकरप्रमाणे बदने व डॉक्टर युवतीमध्ये झालेल्या चॅटिंगचे किंवा अन्य पुरावे पोलिसांना मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्याचा मोबाईल शोधण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सांगितले.शवविच्छेदन अहवालामुळे खुनाच्या शक्यतेला पूर्णविराम मिळाल्याचेही त्यांची स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.