Woman Doctor Case: 'डॉक्टर युवतीची आत्महत्याच'; शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट; बनकरच्या पोलिस कोठडीत वाढ..

Tragic Case: फलटण येथील डॉक्टर युवतीच्या मृत्यूचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत. यादरम्यान डॉक्टर युवतीच्या कुटुंबीयांनी, तसेच काही राजकीय नेत्यांनी आत्महत्येवर संशय व्यक्त केला होता, तसेच डॉक्टर युवतीच्या हातावर लिहिलेल्या मजकूरही तिचा नसल्याचा संशय घेण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
फलटण: फलटण येथे आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर युवतीच्या शवविच्छेदन अहवालानुसार गळफास घेतल्यानेच तिचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे आत्महत्या की खून या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी संशयित प्रशांत बनकर याला आणखी तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

