Koregaon News: 'सरन्यायाधीशांवरील हल्ल्याप्रकरणी कारवाई करा': डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितमित्र, समाजभूषण संघाकडून निषेध

Calls for Action After Violence Against Chief Justices: सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने राकेश किशोर या वकिलाने बूट भिरकावला आहे. हा प्रकार शिव, शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या, देशामध्ये संविधात्मक न्याय पालिकेच्या इतिहासातील काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल.\
Members of Dalitmitra and Samajbhushan Sangh protest, demanding action against attacks on chief justices and highlighting the need for judicial security.

सकाळ वृत्तसेवा
कोरेगाव: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या दिशेने एका वकिलाने बूट भिरकावल्याच्या घटनेचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलितमित्र, समाजभूषण संघाने निषेध करत संबंधित वकिलावर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

