थरारक प्रसंग! आंबेनळी घाटात कार थेट 100 फूट दरीत कोसळली; 10 वर्षांच्या मुलाच्या कॉलमुळे वाचले पाच जणांचे प्राण

Ambenali Ghat thrilling Accident Rescue News: दहावर्षीय मुलाच्या धाडसाने वाचले पाच जणांचे प्राण, आंबेनळी घाटातील अपघातात थरारक बचावकार्य
Ambenali Ghat Accident: Presence of Mind by Minor Saves Five People

Ambenali Ghat Accident: Presence of Mind by Minor Saves Five People

सकाळ वृत्तसेवा
महाबळेश्वर: महाबळेश्वर- पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात आज सकाळी कार सुमारे शंभर फूट दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात अमरावतीचे पाच जण जखमी झाले. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. जखमीत एका दहावर्षीय मुलाचा समावेश आहे.

