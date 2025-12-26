थरारक प्रसंग! आंबेनळी घाटात कार थेट 100 फूट दरीत कोसळली; 10 वर्षांच्या मुलाच्या कॉलमुळे वाचले पाच जणांचे प्राण

महाबळेश्वर: महाबळेश्वर- पोलादपूर मार्गावरील आंबेनळी घाटात आज सकाळी कार सुमारे शंभर फूट दरीत कोसळून झालेल्या अपघातात अमरावतीचे पाच जण जखमी झाले. त्यापैकी दोघांची प्रकृती गंभीर आहे. जखमीत एका दहावर्षीय मुलाचा समावेश आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.किल्ले प्रतापगड पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांची कार वळणदार रस्ता व तीव्र उताराच्या भागात चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने सुमारे १०० फूट खोल दरीत कोसळली. अपघातानंतर दरीत अडकलेल्या अवस्थेत असतानाच वाहनातील दहावर्षीय मुलाने प्रसंगावधान राखत ११२ या आपत्कालीन क्रमांकावर फोन करून अपघाताची माहिती दिली. मात्र, फोनवर लहान मुलाचा आवाज असल्याने सुरुवातीला अपघात बसचा असावा, असा संभ्रम निर्माण झाला. अपघाताचे नेमके ठिकाण स्पष्ट न समजल्याने शोधकार्याला काहीसा उशीर झाला..अखेर अथक प्रयत्नांनंतर घटनास्थळ निश्चित झाल्यानंतर बचावकार्य वेगाने सुरू करण्यात आले. या अपघातात चालक निखिल शशिकांत पांढरीकर (वय ४३) व शशिकांत माधवराव पांढरीकर (वय ७५) हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना महाबळेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार देऊन पुढील उपचारांसाठी सातारा येथे हलविण्यात आले आहे. पल्लवी अभिजित काशीकर (वय ४४), यक्षीत अभिजित काशीकर (वय १०) व शरयू शशिकांत पांढरीकर (वय ६५) हे किरकोळ जखमी झाले असून, त्यांच्यावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करण्यात आले..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....घटनेची माहिती मिळताच प्रतापगड सर्च ॲण्ड रेस्क्यू टीम, महाबळेश्वर ट्रेकर्सचे जवान व पोलिस प्रशासन तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. खोल दरी, घनदाट जंगल आणि अवघड भौगोलिक परिस्थिती असूनही दोरखंड, सुरक्षासाधने व अन्य उपकरणांच्या साहाय्याने युद्धपातळीवर बचावकार्य राबवण्यात आले. या मोहिमेत अजित जाधव, आशिष बिरामणे, अनिकेत वागदरे, संकेत सावंत, ऋषिकेश जाधव, साई हवलदार, विक्रांत जाधव, सुनीलबाबा भाटिया, सुजित कोळी, अमित कोळी, अनिल केळगणे यांच्यासह इतर सहकाऱ्यांनी मोलाची भूमिका बजावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.