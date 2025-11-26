Satara News: 'मद्यधुंद युवतीचा धिंगाणा': कऱ्हाड- चिपळूण रस्त्यावरील घटना; वाहनांच्या रांगा, नशा चडली अन्..

विजयनगर: येथील रहदारीच्या एमएसईबी चौकात एका युवतीने मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातल्याने कऱ्हाड- चिपळूण रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. .MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...याबाबत माहिती अशी, मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास एका मद्यधुंद युवतीने कऱ्हाड-चिपळूण रस्त्यावर धिंगाणा घालत रस्ता बंद केला. कऱ्हाडकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या मध्यभागी उभे राहून येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला हात करून वाहन थांबवण्याचा ती प्रयत्न करत होती. वाहनांचा वेग कमी झाल्यावर वाहनावर ती दगडफेक करत होती. पुढे जाता आले..चारचाकी, छोट्या वाहनांना थांबवून गाड्यांसमोरील भागावर उडी मारून बसत होती. शेकडो लोक हे सर्व पाहात होते. काहींनी पोलिसांना माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दूरध्वनीच लागत नसल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकारामुळे रस्त्यावर सुमारे अर्धा किलोमीटर लांब वाहनांची रांग लागली होती..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...संबंधित युवतीच्या हातात एक प्लॅस्टिकची पिशवी व ओढणी होती. असंबंध बडबड करत ती काही वेळा मोठ्याने गाणीही म्हणत होती. त्यामुळे जमलेल्या बघायची करमणूक होत होती. सुमारे अर्ध्या तासाच्या या नाट्यानंतर बघ्यातील काही महिला पुढे आल्या. त्यांनी तिला रस्त्याकडेला घेत चोप दिला. त्यामुळे रस्त्यावर थांबलेल्या वाहनांना पुढे जाता आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.