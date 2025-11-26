सातारा

Satara News: 'मद्यधुंद युवतीचा धिंगाणा': कऱ्हाड- चिपळूण रस्त्यावरील घटना; वाहनांच्या रांगा, नशा चडली अन्..

Karad Chiplun incident: कऱ्हाड–चिपळूण रस्त्यावर शनिवारी संध्याकाळी एका मद्यधुंद युवतीने अक्षरशः धिंगाणा घातल्याने मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. नशा चढल्याने ही युवती रस्त्यातच अडवा-आडवी फिरत होती. कधी वाहनांसमोर धावत, तर कधी आरडाओरडा करत असल्याने वाहनचालक घाबरून थांबले.
Traffic piled up on the Karad–Chiplun road after an intoxicated woman created chaos and obstructed vehicles.

सकाळ वृत्तसेवा
विजयनगर: येथील रहदारीच्या एमएसईबी चौकात एका युवतीने मद्यधुंद अवस्थेत धिंगाणा घातल्याने कऱ्हाड- चिपळूण रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.

