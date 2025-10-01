सातारा

माेठी बातमी! 'दसऱ्याला झेंडू खाणार भाव'; पावसाने नुकसान केल्याने उत्पादनात घट, दर शंभरी पार जाण्याची शक्यता

Heavy Rain Hits Marigold Production: संपूर्ण महाराष्ट्राला पावसाने दिलेल्‍या तडाख्याने शेतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. फुलशेतीही अडचणीत सापडली आहे. नवरात्रोत्‍सव विशेषतः खंडे नवमी, दसरा हे झेंडूच्या फुलांचे सण; पण यंदा पावसाने झोडपून काढल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.
“Marigold supply dips due to rain damage; prices shoot up as Dussehra nears.”

सकाळ वृत्तसेवा
दहिवडी: पावसाने मोठे नुकसान केल्याने झेंडूच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे दसऱ्याला झेंडू भाव खाण्याची शक्यता आहे. दर शंभरी पार जाण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्‍ये समाधानाचे वातावरण आहे.

