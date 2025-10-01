माेठी बातमी! 'दसऱ्याला झेंडू खाणार भाव'; पावसाने नुकसान केल्याने उत्पादनात घट, दर शंभरी पार जाण्याची शक्यता

दहिवडी: पावसाने मोठे नुकसान केल्याने झेंडूच्या उत्पादनात घट झाली आहे. त्यामुळे दसऱ्याला झेंडू भाव खाण्याची शक्यता आहे. दर शंभरी पार जाण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..Solapur Rain Update:'उत्तर सोलापूरमध्ये पावसाचा हाहाकार'; नदीपासून पाच किमी दूर डोणगावलाही पुराचा वेढा; शेती पूर्णपणे पाण्याखाली.संपूर्ण महाराष्ट्राला पावसाने दिलेल्या तडाख्याने शेतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. फुलशेतीही अडचणीत सापडली आहे. नवरात्रोत्सव विशेषतः खंडे नवमी, दसरा हे झेंडूच्या फुलांचे सण; पण यंदा पावसाने झोडपून काढल्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. झेंडूची फुले कुजली, नासली आहेत. पावसाने फुलांच्या दर्जावर परिणाम केला आहे. त्यामुळे ग्राहकही खरेदीसाठी येत नव्हते..असे असले तरी शेतकऱ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत झेंडूचे पीक घेण्यात यश मिळवले आहे. काही शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने अतिशय चांगले पीक घेतले आहे; पण मागील आठवड्यात झेंडूला म्हणावा तसा भाव नसल्याने म्हणजेच फक्त ३० ते ४० रुपये दर असल्याने शेतकरी चिंतेत होता; परंतु आज झेंडूला ८० ते ९० रुपये दर मिळू लागल्याने शेतकऱ्यांच्यात समाधानाचे वातावरण आहे. उद्या व परवा झेंडूला मोठी मागणी असते. त्यामुळे दर उसळी घेण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.घाऊक व्यापारी आतापासूनच फूल उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संपर्कात असून, यंदा झेंडूची फुले १०० ते १५० रुपये किलोच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बळीराजाला दोन पैसे हातात येण्याची शक्यता आहे.- दत्ता भोसले, आंधळी (ता. माण) .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.