Shambhuraj Desai: सातारा झेडपीतील सत्तेबाबत उपमुख्यमंत्री शिंदेच घेणार निर्णय: मंत्री शंभूराज देसाई, भाजप नेते गप्प नाहीत, काय म्हणाले?

सातारा : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर काल आम्ही ओघाने भेटलो असून, त्यामध्ये प्राथमिक चर्चा झाली. शुक्रवारी शिवसेनेची बैठक होणार असून, त्यामध्ये सदस्यांचे मत जाणून त्याचा अहवाल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला जाईल. ते त्यावर योग्य निर्णय घेतील, असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील भाजपचे नेते गप्प बसलेत असे वाटत असले तरी ते गप्प नाहीत, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. .Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पालकमंत्री देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी जिल्हा परिषदेतील त्रिशंकू स्थिती, सत्ता स्थापनेबाबत राष्ट्रवादी व शिवसेनेत झालेला खल, भाजपचे नेते शांत राहण्यामागचे नेमके कारण या विषयावर त्यांनी भाष्य केले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, भाजपचे आमदार मनोज घोरपडे उपस्थित होते..जिल्हा परिषदेतील सत्तास्थापनेबाबत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या खलाबाबत मंत्री देसाई यांना विचारले असता ते म्हणाले, ‘‘सत्तास्थापनेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. केवळ एकमेकांशी किती जागा, यावर चर्चा झाली. इतर कोणतीही चर्चा नाही. पाटणमध्ये आम्हाला चांगले यश मिळाले आहे. आता शिवसेनेच्या विजयी उमेदवारांची बैठक शुक्रवारी साताऱ्यात होणार आहे. त्यामध्ये संपर्कप्रमुख शरद कणसे व मी स्वत: सदस्यांकडून सत्तास्थापनेबाबत कोणासोबत जायचे, याचा कल घेऊ. त्याचा लेखी अहवाल आम्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना देणार असून, अंतिम निर्णय तेच घेतील.’’.महायुतीचे समीकरण या निवडणुकीत का जुळले नाही, यावर श्री. देसाई म्हणाले, ‘‘पालिकेच्या निवडणुकीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपर्यंत आम्ही महायुतीचा प्रयत्न करत होतो. मात्र, त्याला भाजपच्या नेत्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट व आमची शिवसेना आम्ही एकत्र येऊन लढलो. निवडणूक झाल्यावर काल रात्री आम्ही एकत्र बसून या निकालावर प्राथमिक स्तरावर चर्चा केल्या. निवडणुकीपूर्वी भाजपने प्रतिसाद दिला नाही, आता काय करायचे तो त्यांचा अधिकार आहे.’’.घोरपडे गालात हसलेपत्रकार परिषद सुरू असताना पालकमंत्र्यांच्या शेजारी बसलेले भाजपचे आमदार मनोज घोरपडे शांत ऐकत होते. त्यांच्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषदेतील सत्तास्थापनेबाबत भाजपचे नेते गप्प बसलेत, असे वाटत असले तरी ते गप्प नाहीत.’’ त्यावर मनोज घोरपडे गालातल्या गालात हसले. निवडणुकीपूर्वी आम्ही भाजपच्या नेत्यांच्या हातात हात द्यायला तयार होतो; पण त्यांनी तो का स्वीकारला नाही, हे मी आणि मनोज घोरपडे हेही सांगू शकणार नाहीत.’’.पाटणला आभार दौरेआपले सदस्य सेफ ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? या प्रश्नावर पालकमंत्री देसाई म्हणाले, ‘‘शिवसेनेच्या पाटण तालुक्यातील उमेदवारांना मी उद्यापासून मतदारांचे आभार दौरे सुरू करा, अशी सूचना केली आहे. मी स्वत: २० फेब्रुवारीपासून आभार दौऱ्यात सहभागी होणार आहे. पाटणला जनतेनेच निवडणूक हातात घेतली होती. त्यामुळे जनतेने निवडणूक हातात घेतल्यावर काय निकाल होतात, हे सर्वांना दिसून आले आहे.’’.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...भाजपविरहित सत्तेसाठी प्रयत्न ः शिंदेजिल्हा परिषदेत सत्तेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्हा परिषदेत भाजपविरहित सत्ता स्थापनेला आमचे प्राधान्य असेल. जिल्ह्यातील सर्व पक्ष भाजपविरोधात एकत्र येण्याचा निर्णय घेतील. तशाप्रकारचा निर्णय लवकरच होईल, असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला. भाजपच्या नेत्यांनी पाटण, वाईत जाऊन आम्ही बहुमताने निवडून येऊ, असे सांगून आपल्या पक्षाला ताकद देण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याप्रमाणे शंभूराज देसाई यांनीही निर्णय घेतला पाहिजे. कारण तेही आता राजे आहेत ना, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.