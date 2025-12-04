E-Crop Inspection:'फलटण तालुक्यात ‘ई- पीक पाहणी’चा डंका'; पोलिस पाटलांकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन विक्रमी नोंदणी

आसू : सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘ई- पीक पाहणी’ उपक्रमात फलटण तालुक्याने आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत ‘सहाय्यक’ म्हणून जबाबदारी स्वीकारलेल्या पोलिस पाटलांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी करत प्रशासकीय कामाचा आदर्श निर्माण केला आहे..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .या प्रक्रियेत सहाय्यक स्तरावरावर पीक पाहणीचे काम अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे. पीक पाहणीसाठी प्रशासनाने गावातील पोलिस पाटील यांची ‘सहाय्यक’ म्हणून अधिकृत नेमणूक केली आहे. या जबाबदारीचे भान राखत फलटण तालुक्यातील सर्वच पोलिस पाटलांनी या कामात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला आहे..अचूकता आणि पारदर्शकतायापूर्वी पीक पाहणीसाठी शेतकऱ्यांना अनेकदा अडचणी येत होत्या. मात्र, आता सहाय्यक म्हणून पोलिस पाटील स्वतः शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन, पिकांची स्थिती तपासून ॲपवर नोंदी करत आहेत. त्यांनी केलेल्या या जे नोंदींची पडताळणी ग्राममहसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्या स्तरावर केली जाते आणि त्यानंतरच त्याला अंतिम मान्यता दिली जाते. या द्विस्तरीय पडताळणीमुळे पीक पाहणीत अचूकता आणि पारदर्शकता आली आहे..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...महसूल विभागावर कामाचा मोठा ताण असतो. अशावेळी पोलिस पाटलांनी खांद्याला खांदा लावून हे काम केल्यामुळे मोहिमेला मोठा वेग आला आहे. जिल्ह्यातील व विशेषतः फलटण तालुक्यातील पोलिस पाटलांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हे काम पूर्णत्वास नेले आहे, अशा भावना प्रांताधिकारी प्रियांका आंबेकर व तहसीलदार डॉ. अभिजित जाधव यांनी व्यक्त केल्या.- महेश शेडगे- पाटील, तालुकाध्यक्ष, पोलिस पाटील संघटना, फलटण..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.