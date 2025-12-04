सातारा

E-Crop Inspection:'फलटण तालुक्यात ‘ई- पीक पाहणी’चा डंका'; पोलिस पाटलांकडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन विक्रमी नोंदणी

digital agriculture survey: पेरणी क्षेत्र, पिकांचे प्रकार, पाटबंधारेसंबंधीची सर्व माहिती मोबाईल अॅपद्वारे थेट अपलोड होत असल्याने प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि वेग दोन्ही वाढले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना भविष्यात पीकविमा, अनुदाने, कर्जमाफीसारख्या योजनांचा अचूक लाभ मिळणार असल्याचा विश्वास प्रशासन व्यक्त करत आहे.
“E-Crop Census Success: Phaltan Farmers Register in Record Numbers”

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आसू : सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘ई- पीक पाहणी’ उपक्रमात फलटण तालुक्याने आघाडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे, या मोहिमेत ‘सहाय्यक’ म्हणून जबाबदारी स्वीकारलेल्या पोलिस पाटलांनी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीक पाहणी करत प्रशासकीय कामाचा आदर्श निर्माण केला आहे.

