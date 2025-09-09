Nirmalya collection:'गणेशोत्सवात सातारा जिल्ह्यात १० टन निर्माल्य संकलन'; डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा उपक्रम; खतनिर्मितीच्या प्रक्रियेस सुरुवात

सातारा

Satara Ganesh Festival: निर्माल्य संकलन व खतनिर्मिती उपक्रमात गणेशभक्तांकडून निर्माल्य संकलन केल्यामुळे नदी, तलाव, बंधारा, घाट येथील होणारे जलप्रदूषण थांबविण्यासाठी प्रशासनावरील बराचसा ताण कमी होण्यास मदत झाली. नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत होता.
10 tons of Nirmalya collected in Satara during Ganeshotsav; composting process initiated by Dr. Nanasaheb Dharmadhikari Pratishthan.

कास: समाजप्रबोधनासह समाजहितोपयोगी उपक्रम राबविणाऱ्या रेवदंडा (जि. रायगड) येथील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानमार्फत पद्मश्री महाराष्ट्रभूषण डॉ. आप्पासाहेब धर्माधिकारी, रायगडभूषण डॉ. सचिन धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शनिवारी गणेशोत्सव काळातील निर्माल्य संकलन व कंपोस्ट खतनिर्मितीचा पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यात आला. त्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

