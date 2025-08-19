Satara News:'हिंजवडी, कोल्हापूरला आता ई-बससेवा'; प्रवाशांची सोय, आरामदायी व प्रदूषणमुक्त प्रवास करता येणार

सातारा

Passengers to Benefit from Safe: प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन नव्याने कोल्हापूर व हिंजवडी या मार्गावर सातारा विभागाने ई-बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या मार्गाला प्रवाशांनीही उत्तम प्रतिसाद दिल्याचे पाहावयास मिळाले. या ई-बसमुळे प्रवाशांना आता आरामदायी व प्रदूषणमुक्त प्रवास करता येणार आहे.
Updated on

सातारा : प्रदूषणमुक्त प्रवासासाठी व पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस सुरू केलेल्या आहेत. सातारा विभागात ई-बस सुरू आहेत. मात्र, आता नव्याने काही फेऱ्या परजिल्ह्यात सुरू केल्या आहेत. यामध्ये सातारा - कोल्हापूर मार्गावर जाता- येता आठ फेऱ्या व सातारा-हिंजवडी मार्गावर आठ अशा १६ फेऱ्या सातारा विभागातून प्रथमच ई बसच्या माध्यमातून सुरू केल्या आहेत. या नवीन बसच्या संचलनामुळे प्रवाशांची गैरसोय दूर होणार आहे.

