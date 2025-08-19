Satara News:'हिंजवडी, कोल्हापूरला आता ई-बससेवा'; प्रवाशांची सोय, आरामदायी व प्रदूषणमुक्त प्रवास करता येणार

सातारा : प्रदूषणमुक्त प्रवासासाठी व पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी इलेक्ट्रिक बस सुरू केलेल्या आहेत. सातारा विभागात ई-बस सुरू आहेत. मात्र, आता नव्याने काही फेऱ्या परजिल्ह्यात सुरू केल्या आहेत. यामध्ये सातारा - कोल्हापूर मार्गावर जाता- येता आठ फेऱ्या व सातारा-हिंजवडी मार्गावर आठ अशा १६ फेऱ्या सातारा विभागातून प्रथमच ई बसच्या माध्यमातून सुरू केल्या आहेत. या नवीन बसच्या संचलनामुळे प्रवाशांची गैरसोय दूर होणार आहे. .Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य.सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या राज्य परिवहन सेवेत अधिकाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी राज्यभरात विविध डेपोंना ई-बस दिल्या जात आहेत. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने सातारा विभागात ई-बस ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील विविध आगारांमध्ये एकूण १८ ई-बस संचलनात आहेत..या बसच्या माध्यमातून जिल्हांतर्गत व परजिल्ह्यातही ई-बस सुरू आहेत. मात्र, प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन नव्याने कोल्हापूर व हिंजवडी या मार्गावर सातारा विभागाने ई-बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या मार्गाला प्रवाशांनीही उत्तम प्रतिसाद दिल्याचे पाहावयास मिळाले. या ई-बसमुळे प्रवाशांना आता आरामदायी व प्रदूषणमुक्त प्रवास करता येणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यात प्रवाशांच्या तुलनेत बसची संख्या अपुरी असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर सातारा एसटी विभागाने एकूण १५० लालपरी व ई-बसचा प्रस्ताव विभागीय कार्यालयांकडे पाठविण्यात आला आहे. यामधील टप्प्याटप्प्याने बस मिळणार असल्याचे एसटी प्रशासनाने सांगितले..सातारा-कोल्हापूर व सातारा-हिंजवडी या दोन्ही मार्गावर ई-बस सुरू करण्यात आली आहे. या नवीन फेऱ्यांमुळे प्रवाशांची गैरसोय दूर होणार असून, आरामदायी प्रवास करता येणार आहे. या बससेवेचा प्रवाशांनी घ्यावा.- विकास माने, विभाग नियंत्रक.ई-बसची अशी आहे वेळसातारा - कोल्हापूर मार्गावर दररोज चार फेऱ्यासकाळी सहा, सात वाजता, दुपारी सव्वादोन व सव्वातीन वाजताकोल्हापूर - सातारा मार्ग सकाळी नऊ, दहा वाजता, सायंकाळी सव्वापाच व सव्वासहा वाजतासातारा- हिंजवडीपहाटे सहा व सात वाजता, दुपारी अडीच व साडेतीन वाजताहिंजवडी- सातारासकाळी नऊ व दहा वाजता, सायंकाळी साडेपाच व साडेसहा वाजता.तालुकानिहाय शिक्षकांची संख्या...संवर्ग एकमधून बदलीसाठी १९४५ जणांनी अर्ज केले होते, यामध्ये अक्कलकोट १५५, बार्शी २०१, करमाळा ११५, माढा २१२, माळशिरस १८७, मंगळवेढा १०५, मोहोळ २०४, पंढरपूर १८९, सांगोला १९०, उत्तर सोलापूर १४०, दक्षिण सोलापूर २४७ शिक्षकांचा समावेश आहे..Farming Success Story : 'अवघ्या ५५ गुंठ्यात २३ लाखांचे डाळिंब'; व्होळे येथील सुधाकर चोपडेंनी कष्टातून फुलवली शेती, बांगलादेशात निर्यात.सीईओ यांनी फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. पण अद्याप ४३ पैंकी एकाही शिक्षकाची माहिती प्राप्त झाली नाही. ज्या शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र जोडल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.- कादर शेख, शिक्षणाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.