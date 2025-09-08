Narendra Patil: आर्थिक निकषाच्या आरक्षणाने जातिभेद संपेल : माजी आमदार नरेंद्र पाटील; ‘मराठा आरक्षणाबाबत सध्या ऐतिहासिक निर्णय'

ढेबेवाडी : जिथे जात आली तिथे अंतर आले, त्यामुळे आर्थिक निकषावरील आरक्षणच देशाला जातीपातीच्या राजकारणापासून निश्चितपणे अलिप्त ठेवील, असे मत माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केले..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे त्यांनी यावेळी स्वागत करून वडील (कै.) अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षणासाठी उभारलेला लढा आणि त्यासाठी दिलेले स्वतःच्या प्राणाचे बलिदान याचे स्मरणही केले..(कै.) पाटील यांच्या मूळगावी मंद्रुळकोळे (ता. पाटण) येथील स्मृतिभवनात नरेंद्र पाटील यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाबद्दल उपस्थितांनी अण्णासाहेब पाटलांच्या पुतळ्याला गुलाल लावून आणि फटाके वाजवून आनंद साजरा केला. रणजित पाटील, बाळासाहेब पाटील, अशोक पाटील, विलास पाटील, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष शांताराम पाटील, सर्जेराव कदम, गुलाबराव पाटील आदींसह पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणाबाबत सध्या ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. या लढ्याची सुरुवात (कै.) अण्णासाहेब पाटील यांनी केली होती. आर्थिक निकषावर आधारित आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. २२ मार्च १९८२ मध्ये त्यांनी यासंदर्भात काढलेला मोर्चा आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी दिलेले स्वतःच्या प्राणाचे बलिदान अजूनही जनतेच्या स्मरणात आहे. त्यांच्या पश्चात काही मंडळींनी हा लढा पुढे सुरू ठेवला. अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केलेल्या आरक्षणाच्या लढ्याला मनोज जरांगे यांच्या माध्यमातून यश आल्याचा आनंद आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.