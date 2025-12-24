माेठी बातमी! 'सातारा जिल्ह्यात पाच ठिकाणी ईडीचे छापे'; दोन जणांना घेतले ताब्यात, नेमकं काय आहे कारण?

कऱ्हाड: फलटण येथील यशवंत सहकारी बँकेच्या ११२ कोटींच्या अपहारप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाच्या पथकाने (ईडी) कऱ्हाडसह सातारा आणि फलटण येथे पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी आज छापे टाकले. यशवंत बँकेच्या येथील शाखेसह माजी अध्यक्षांचे निवासस्थान, विंग येथील त्यांच्या फार्म हाऊस परिसरात तपासणी केली. याप्रकरणी काहींना ताब्यात घेतल्याचीही चर्चा आहे. रात्री उशिरापर्यंत पथकाकडून तपास सुरू असल्याने कारवाईबाबत अधिकाऱ्यांकडून नेमकी माहिती देण्यात आली नाही. या कारवाईने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.यशवंत बँकेच्या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सहकार परिषदेचे तसेच बँकेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांच्यासह ५० जणांविरोधात सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यात बोगस कर्ज प्रकरणे, बनावट कागदपत्रे, तारण न घेता कर्जवाटप करून निधीचा गैरवापर केल्याचा, जुनी थकबाकी खाती बंद दाखवून नवीन खाती उघडून अन्य लोकांकडे निधी वळविण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. .त्या प्रकरणाचा तपास जिल्हा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू होता. दरम्यान, ईडीच्या पथकाने आज अचानक सातारा, फलटण आणि कऱ्हाडमध्ये छापे टाकून काही कागदपत्रांची तपासणी करून ती ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शहरातील वाखाण परिसर, सोमवार पेठेसह विंग परिसरात ईडीने तपासणी केली..बॅंकेच्या येथील व फलटणच्या शाखेत रात्री उशिरापर्यंत ईडीच्या पथकाकडून तपासणी सुरू होती. त्यामुळे कारवाईचा अधिक तपशील समजू शकला नाही. मात्र, या कारवाईने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...दोघे जण ताब्यात?यशवंत बॅंकेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर बाहेरगावी असून, कारवाईची माहिती मिळताच त्यांनी कऱ्हाडला येत असल्याचे ईडीच्या पथकाला कळविल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, श्री. चरेगावकर यांचे बंधू शार्दूल ऊर्फ मुकुंद यांच्यासह बॅंकेशी यापूर्वी संबंधित असलेल्या अन्य एकाकडून ईडीच्या पथकाने संबंधित प्रकरणाची माहिती घेतल्याचे समजते. त्या दोघांना ताब्यात घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, ईडीकडून रात्री उशिरापर्यंत या माहितीला अधिकृतपणे दुजोरा मिळू शकला नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.