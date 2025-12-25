farmer Success Story:'डाळिंब फळबागेतून उच्चशिक्षित तरुण साधतोय उन्नती'; वर्षाकाठी लाखाेंची कमाई, बोडकेवाडीचा शेतकरी कष्टातून फुलवताेय शेती!

-मनोज पवारदुधेबावी : बोडकेवाडी (ता. फलटण) येथील उच्चशिक्षित शेतकरी हणमंत धनाजी सस्ते डाळिंब फळबाग शेतीतून वर्षाकाठी लाखो रुपये कमवत आहेत. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांनी आर्थिक उन्नती साधली आहे..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.कोविड काळानंतर बऱ्याच तरुणांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यामध्ये श्री. सस्ते यांनी गेलेल्या नोकरीला संधी समजून आपल्या शेतातील दोन एकरांमध्ये ६०० डाळिंबाच्या झाडांची लागवड करून सुरुवात केली. पहिल्या वर्षी आठ टन डाळिंब उत्पादन मिळाले. सरासरी १८० रुपये दर मिळून १४ लाख ५० हजार रुपये उत्पन्न मिळाले. त्यामधील दीड लाख रुपये खर्च झाला व पहिल्या वर्षी १३ लाख रुपयांचा निव्वळ नफा मिळाला..दुसऱ्या वर्षीही डाळिंबाची झाडे मोठी झाली आणि ६०० झाडांपासून १५ टन डाळिंब उत्पादन मिळाले. त्यातून ३० लाख रुपये निव्वळ नफा मिळाला. यावर्षी २०२४- २५ मध्ये त्यांनी दोन एकरांमध्ये ३०० झाडांमध्ये नऊ टन उत्पन्न मिळाले. यावर्षीचा त्यांना राज्यातील उच्चांकी ४०० रुपयांचा, तर सरासरी २७५ रुपयांचा दर मिळाला. त्यामधून एकूण १५ लाख ७५ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यातील दीड लाख रुपये खर्च वगळता त्यांना १४ लाखांचा निव्वळ नफा मिळाला व राहिलेल्या ३०० झाडांवरती त्यांनी रोपे बनवण्यासाठी झाडे कलम केली म्हणजेच दीड लाख डाळिंबाची रोपे तयार केली. त्यापासून एकूण ४५ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. त्यामधील पाच लाख रुपये खर्च झाला व निव्वळ ४० लाख रुपये नफा मिळाला..कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषी विकास, एकात्मिक फालोत्पादन अशा कृषी विभागामार्फत असणाऱ्या विविध योजनांचा फायदा घेऊन शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर फळबाग लागवड करत आहेत. शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कृषी विभागाचे मार्गदर्शन दिले जाते.- दत्तात्रय गायकवाड, तालुका कृषी अधिकारी, फलटण..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...आजची तरुण पिढी नोकरीच्या मागे पळत आहे; परंतु तेवढाच वेळ तुमच्या शेतामध्ये दिला व योग्यप्रकारे नियोजन करून योग्य मार्गदर्शन आणि शेती केल्यास व फळबाग लागवडीवरती प्रक्रिया करून लाखो रुपये कमवू शकता.- हणमंत सस्ते, शेतकरी, बोडकेवाडी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.