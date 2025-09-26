सातारा

Satara News: 'सातारा जिल्ह्यातील ४७० पाणंद रस्ते झाले खुले'; जीआयएस प्रणालीवर नोंद; महसूल कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त खर्च टाळून केले काम पूर्ण

470 Farm Roads in Satara District Reopened: शासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जन्मदिवस ते महात्मा गांधी यांची जयंती (दोन ऑक्टोबर) या १५ दिवसांच्या कालावधीत राज्यभर महाराजस्व अभियान (सेवा पंधरवडा) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू आहे.
"Revenue officials in Satara district reopen 470 Paanand roads with GIS-based monitoring, ensuring transparency and farmer relief."

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोणत्याही बाह्य यंत्रणेची मदत न घेता स्वत:च्या प्रयत्नांतून तब्बल ४७० पाणंद रस्ते खुले केले आहेत. या रस्त्यांची जीआयएस प्रणालीवर नोंद करण्यात आली असून, हे रस्ते नकाशावर पाहण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध केली आहे.

Satara
Revenue Department
district
Infrastructure

