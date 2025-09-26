Satara News: 'सातारा जिल्ह्यातील ४७० पाणंद रस्ते झाले खुले'; जीआयएस प्रणालीवर नोंद; महसूल कर्मचाऱ्यांनी अतिरिक्त खर्च टाळून केले काम पूर्ण

सातारा: महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोणत्याही बाह्य यंत्रणेची मदत न घेता स्वत:च्या प्रयत्नांतून तब्बल ४७० पाणंद रस्ते खुले केले आहेत. या रस्त्यांची जीआयएस प्रणालीवर नोंद करण्यात आली असून, हे रस्ते नकाशावर पाहण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध केली आहे. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.शासनाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा जन्मदिवस ते महात्मा गांधी यांची जयंती (दोन ऑक्टोबर) या १५ दिवसांच्या कालावधीत राज्यभर महाराजस्व अभियान (सेवा पंधरवडा) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी जिल्ह्यात सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात पाणंद रस्ते खुले करण्याचे काम महसूल विभागाने हाती घेतले. यामध्ये महसूल प्रशासनाने पाणंद रस्ते खुले करण्याचा उपक्रम हाती घेतला होता. .त्यासाठी अकरा तालुक्यांतील १०३ महसूल मंडलातील ५०६ रस्त्यासंदर्भात नियोजन करण्यात आले होते. यामध्ये सातारा ५२, जावळी ५४, कोरेगाव २७, कऱ्हाड ८१, पाटण ५२, वाई ५४, खंडाळा ३३, महाबळेश्वर २९, फलटण ३९, माण ४१, खटाव ४४ असे एकूण ५०६ रस्त्याबाबत काम करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार महसूल कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या बाह्य यंत्रणेची मदत न घेता स्वत:च्या प्रयत्नातून कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता हे काम पूर्ण करत ४७० पेक्षा जास्त रस्ते खुले करण्यात आले आहेत..या रस्त्यांचे जीआयएसवर मॅप करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील व तालुक्यातील सर्व खुले पाणंद रस्ते नकाशावर पाहण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध झाली आहे. भविष्यात रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्यास त्याची पडताळणी करणे सुलभ होणार आहे. महसूल विभागाच्या कार्यात पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होणार आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.संकेतस्थळाचा वापर कराहे जीआयएस नकाशे सातारा जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिले आहेत. नागरिकांनी तालुक्यातील व गावातील खुले करण्यात आलेले पाणंद रस्ते पाहण्यासाठी संकेतस्थळाचा उपयोग करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.