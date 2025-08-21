Rahimatpur News: गोसावी समाजाला मिळाली दफनभूमी, रहिमतपुरात जागेचे हस्तांतरण; मनोज घोरपडे यांचे प्रयत्न

रहिमतपूर : येथील गोसावी समाजाला हक्काची दफनभूमी मिळाली आहे. यासाठी नगरपालिका हद्दीतील दोन गुंठे जागेचे हस्तांतरण झाले असून, आमदार मनोज घोरपडे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. .आमदार मनोज घोरपडे सर्वसामान्य लोकांची कामे तातडीने व्हावीत, या उद्देशाने कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघात प्रत्येक महिन्यात विविध गावांत जनता दरबार घेत आहेत. त्याचप्रमाणे रहिमतपूर येथे नगरपालिका हद्दीत आमदार घोरपडे यांच्या नेतृत्वामध्ये मुख्याधिकारी तसेच प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने- कदम, संपत माने, वासुदेव माने, रणजित माने, विक्रम माने यांच्या उपस्थितीत जनता दरबार झाला. यामध्ये रहिमतपुरात वास्तव्यास असणाऱ्या गोसावी समाजाला हक्काची दफनभूमी मिळावी, या प्रश्नावर चर्चा झाली..जनता दरबारात उपस्थित या प्रश्नावर तातडीने अंमलबजावणीच्या सूचना आमदार घोरपडे यांनी दिल्या. त्यानंतर नगरपालिका हद्दीतील दोन गुंठे जागेचे हस्तांतरण दफनभूमीसाठी करण्यात आले. त्याचे दस्तावेजही समाजबांधवांना प्रदान करण्यात आले..यावेळी शिवाजी शिंदे, विठ्ठल मोरे, आकाश जाधव, रोहित शेटे, अमोल मोरे, राहुल जाधव, गणेश घाडगे आदी उपस्थित होते. यामुळे गोसावी व इतर समाजामध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. जनता दरबारामुळे सामान्य लोकांची कामे जलदगतीने होत असून, प्रशासनही चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे. जनता दरबार कायमस्वरूपी चालू राहावेत, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.