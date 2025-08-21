सातारा

Rahimatpur News: गोसावी समाजाला मिळाली दफनभूमी, रहिमतपुरात जागेचे हस्तांतरण; मनोज घोरपडे यांचे प्रयत्न

Community welfare success: रहिमतपूर येथे नगरपालिका हद्दीत आमदार घोरपडे यांच्या नेतृत्वामध्ये मुख्याधिकारी तसेच प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने- कदम, संपत माने, वासुदेव माने, रणजित माने, विक्रम माने यांच्या उपस्थितीत जनता दरबार झाला. यामध्ये रहिमतपुरात वास्तव्यास असणाऱ्या गोसावी समाजाला हक्काची दफनभूमी मिळावी.
Rahimatpur: Land Handed Over to Gosavi Community for Cemetery
Rahimatpur: Land Handed Over to Gosavi Community for CemeterySakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रहिमतपूर : येथील गोसावी समाजाला हक्काची दफनभूमी मिळाली आहे. यासाठी नगरपालिका हद्दीतील दोन गुंठे जागेचे हस्तांतरण झाले असून, आमदार मनोज घोरपडे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Rahimatpur
district
Transfers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com